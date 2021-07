Padre Fábio de Melo ‘relembra’ viagem a Marabá com foto na neve; entenda

O frio intenso que tomou conta de boa parte do Brasil virou meme nas redes sociais. Até o padre Fábio de Melo, famoso por suas zoeiras na web, entrou na brincadeira e colocou Marabá, no sudeste paraense, como uma das cidades turísticas para o inverno rigoroso, com direito a casaco pesado e até neve.

“#tbt de minha última temporada de inverno em Marabá, Pará. Viagem inesquecível”, escreveu o religioso na legenda da foto publicada nesta quinta-feira (29), onde aparece em meio a uma paisagem congelante.

Nos comentários, paraenses que conhecem bem o “frio” da terrinha se divertiram. Fafá de Belém deixou vários emojis de risada. A filha de Fafá, Mari Belém, também brincou: “Foi logo após o Círio #eutava”. Liah Soares escreveu: “Inverno em Marabá, daqueles não muito rigorosos”.

O padre também “tirou onda” com os paraenses, compartilhando em seus Stories um mapa mostrando onde vai chegar a frente fria. Confira: