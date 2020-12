Padre Fábio de Melo chama atenção de fãs com novo visual

Em live no Instagram, o Padre chamou atenção por um visual despojado. Alguns seguidores notaram uma diferença no Sacerdote, enquanto ele conversava com a arquiteta Joia Bergamo sobre os temas arquitetura e bem-estar.

“Harmonizou?”, questionou uma das internautas sobre uma possível harmonização facial. “Nossa padre, como o senhor está diferente”, avaliou outra. “Tem algo em ti que não estou sabendo explicar”, afirmou um terceiro.

Outro chegou a criticar os comentários estéticos. “Vocês vêm ver a palavra do Padre ou ver a estética? Povo ‘bonito’ demais”. Alguns seguidores brincaram, com comparações: “Parece um pagodeiro, me perdoe mas foi mais forte que eu” e, “Chitãozinho é você !?”.