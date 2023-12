Padre Fábio de Melo abre Natal em Marituba com show gratuito na praça Matriz

O Padre Fábio de Melo abriu a programação do “Natal de Marituba” com o show “Este Sou Eu” na noite desta terça-feira, dia 12, no município da Região Metropolitana de Belém (RMB). O evento promovido pela Prefeitura Municipal de Marituba contou ainda com a inauguração das luzes de Natal da praça Matriz, apresentação de grupo de dança da cidade e do Coral Municipal.

“Para mim estar no Pará é sempre uma alegria, encontrar a fé do povo paraense, e hoje de maneira especial fazer parte da festa de Marituba. Estou muito feliz com a oportunidade e o convite de estar aqui”, destacou. Fábio de Melo é um visitante frequente em terras paraenses. O sacerdote católico participou da Varanda de Nazaré em 2022, durante o Círio de Nazaré, ao lado de Fafá de Belém. Fábio de Melo sempre participa do Círio e já chegou a compor uma música em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré.

O padre também citou o amor dos paraenses pelo Círio. Em Marituba, o Círio do município começará no dia 17 de dezembro. O Círio do Menino Deus, como é conhecida a festividade, chega à 67ª edição e encerrará no dia de Natal, 25 de dezembro. “O povo paraense vive em clima de Círio o ano inteiro. Jesus chegando nos ensinando a viver. Acredito que o povo paraense já tenha registros muito fecundos do cristianismo pela forma como acolhe as pessoas que chegam e eu me sinto muito feliz de estar fazendo parte dessa festa”, agradeceu Fábio de Melo.

O Natal, comemorado no dia 25 de dezembro, é a data simbólica do nascimento de Jesus Cristo. Para os cristãos, o período é de alegria e amor. Padre Fábio espera que neste Natal “seja uma dinâmica de vida. Não é apenas uma data, é uma proposta que nós temos de encarnar a presença de Jesus e levá-lo para onde formos”, assegurou. Fábio de Melo cantou em seu repertório músicas conhecidas do repertório e canções novas.

A prefeita de Marituba Patrícia Alencar esteve presente para abrir o Natal de Marituba na praça Matriz. A mandatária chegou em um treno junto com o Papai e a Mamãe Noel. Ela agradeceu os vereadores, secretários e deputados que apoiaram a realização da festa e ressaltou o significado do Natal.

“Essa noite de 12 de dezembro de 2023 ficará marcada nos nossos corações pela abertura do Natal do nosso município. Eu estou aqui dizendo para vocês, enquanto prefeita, mas principalmente, enquanto mãe, enquanto filha, porque nós sabemos o quanto é importante celebrarmos essa data. Natal a gente celebra o nascimento do senhor Jesus, aquele que doou a vida para nos salvar e nesse momento eu quero pedir para que todos vocês olhem para o presépio e sinta o amor incondicional de Deus, de Nossa Senhora, para cada um de nós”, afirmou.