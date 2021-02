Pabllo Vittar revela romances secretos com famosos nos bastidores

Pabllo Vittar falou em detalhes sobre sua vida amorosa e revelou que, nos prêmios de música, já beijou "vários famosos" nos bastidores das cerimônias. Ainda que, apesar de não gostar de apps de relacionamento, o flerte no Instagram é seu lugar preferido para a paquera.

"Já, vários. Vários. vim aqui barbarizar. Ih, amor, nessas premiações, é o pau que roda", contou Pabllo em uma conversa com a apresentadora Giovanna Ewbank, que perguntou se a cantora "já havia ficado com famosos que ninguém sabia".

A artista de 26 anos também falou sobre a possibilidade de participar do “Big Brother Brasil”.

"Não ia conseguir, não ia conseguir, eu ia surtar longe da minha mãe. Meu Deus, não. 'BBB' me chame pra fazer show, viu? Confinada eu acho que ia quebrar tudo lá dentro, ia virar um demônio da Tasmânia, quero fazer show na final, uma coisa bem Super Bowl", explicou.

Pabllo também falou sobre sua relação com a participante da atual edição, Pocah. As duas têm uma música nova que está em divulgação, o single "Bandida".

"Eu sou fã dela desde os primeiros hits que ela lançou, 'Mulher do Poder'. O clipe foi dirigido por mim e Flávio Verne, que é o meu coreógrafo. E aí a gente quis trazer uma música pra cima, tem o sample do eletrofunk da MC Mayara, 'Ai, como eu sou bandida'", contou a artista.

Nos próximos planos da cantora, o foco será nas novas colaborações internacionais, como "Lento", com Lauren Jauregui, e “Man's World”, com Marina and The Diamonds.

Assista ao papo: