Pabllo Vittar declara apoio ao ex-presidente Lula

Em entrevista para a revista Elle, Pabllo afirmou que sua torcida para a eleição de 2022 será para o ex-presidente Lula da Silva. Segundo a cantora, ela será a "primeira a levantar a bandeira" em favor dele. "Estou só esperando o ano que vem para poder votar", disse.

Para a artista, o motivo do apoio político é devido a influência do ex-presidente na vida humilde que ela viveu por muito tempo. "Eu lembro quando o Bolsa Família foi criado (2004) e eu pude ir ao mercado fazer compras com a minha mãe", contou à revista.

Vittar relatou também a experiência que viveu dentro do movimento MST (Movimento dos Sem Terra). "Eu era pequena, mas lembro bem. Foi no Pará. Muita gente não procura entender nem a ponta do iceberg, não sabe do que o MST se trata ou o que é uma ocupação. Mas, pela minha experiência, eu posso afirmar que fui feliz", falou.

Pabllo já demonstrou apoio ao político outra vez. Em julho deste ano, a drag afirmou que gostaria de cantar na posse de Lula, se ele vencer a eleição presidencial em 2022.