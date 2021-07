Otávio Mesquita está com novo amor

O apresentador Otávio Mesquita, de 62 anos, assumiu o novo relacionamento. Em publicação no Instagram, o jornalista posou abraçado com Ana Paula Ruas, a nova namorada, no restaurante do chef Erick Jacquin, um dos jurados do "MasterChef Brasil", e se declarou: "Jantar delicioso com novas emoções! Noite incrível", escreveu ele.

Amigos famosos parabenizaram o novo casal. "Que isso, entrou para a família Ruas?", perguntou o ex-piloto da Fórmula 1 Felipe Massa. "Kkkk isso! Ela é demais!", respondeu Otávio. "Seja feliz, Mesky! Você é um homem com um coração de ouro! Sorte de quem conquistá-lo", elogiou o apresentador Marcos Mion. "Que bom, Mion! Te amo", declarou o jornalista.