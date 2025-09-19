Otaviano Costa antecipa saída da Band; saiba quem é cotada para ocupar o seu lugar

A Band e o apresentador Otaviano Costa tinham decidido, em comum acordo, que ele permaneceria na emissora até o fim de outubro.

No entanto, Otaviano decidiu que sairá antes disso do comando do programa Melhor da Noite. De acordo com a coluna Outro Canal, do F5, o desejo do apresentador é deixar a Band até o final de setembro.

Pâmela Lucciola, que apresenta o Melhor da Tarde, é a mais cotada para ocupar a faixa noturna, no lugar de Otaviano.

Saiba por que Otaviano quer sair da Band

O apresentador entende que não há clima para continuar até o fim de outubro, como foi acordado inicialmente. Em uma reunião com a equipe, Otaviano lamentou a forma como a Band encara o Melhor da Noite e disse que ele se sente negligenciado pela emissora paulista.

Ainda de acordo com a apuração da coluna Outro Canal, o apresentador colocou equipe de sua própria empresa à disposição para atuar em conjunto com as áreas comercial e de marketing do canal. O objetivo era atrair investimentos em publicidade ao mesmo tempo ampliar a exposição do programa nas redes sociais.

Além disso, pesou a rotina dividida entre o Rio de Janeiro, onde mora com a família, e São Paulo, onde o programa é gravado. Otaviano chegou a pedir para usar os estúdios do canal na capital fluminense, o que foi negado.