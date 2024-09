Oswaldo Montenegro mostra 50 anos de canções e histórias em Belém

Canções são capazes de provocar emoções variadas em que as escuta, possibilitando um (re)encontro com o que se tem de mais profundo no mundo interior, em diálogo permanente com o exterior. Em 50 anos de estrada, o cantor e compositor carioca Oswaldo Montenegro primou por mostrar essa relação de dentro e fora do ser humano, construindo uma constelação de músicas admiradas de norte a sul do país. E é justamente um apanhado dessa produção com mais de 40 discos que Oswaldo mostra na sede campestre da Assembleia Paraense, em Belém, nesta sexta-feira (6), a partir das 22h30.

Nesse passeio pelo jardim da alma humana, Oswaldo Montenegro reúne ao som de violões, flauta e outros instrumentos musicais a poesia e temas variados. A criatividade desse artista poderá ser (re)conferida pelos fãs e público em geral em uma apresentação dos sucessos, projeção de imagens da carreira dele e revelações sobre o processo criativo das canções.

Entre os sucessos de Oswaldo Montenegro, aplaudidos e memorizados, figuram "A Lista", "Agonia", "Lua e Flor", "Bandolins", "Léo e Bia", "Metade", "Drops de Hortelã", "Intuição", "Estrada Nova" e "Eu quero ser feliz agora". A voz forte e um instrumental sofisticado aliados a interpretações emocionadas do cantor dão um toque especial nos shows pelo Brasil afora.

Trovador

Na apresentação em Belém, o cantor se revezará no palco entre violões de 6 e 12 cordas, acompanhado de cenas de sua vida e carreira projetadas em um telão. Entre as atrações da noite, Oswaldo Montenegro apresentará a música "Lembreide Nós". O show conta ainda com a presença da eterna parceira de andanças, Madalena Salles, a flautista-irmã de Oswaldo, a quem o imenso público que o segue passou a amar como alguém que fosse da própria família. Outro músico no show é o multi-instrumentista Alexandre Meu Rei.

Oswaldo Montenegro partiu para a estrada aos 17 anos, onde fixou residência. Em suas constantes viagens, jamais parou de criar. Tornou-se um trovador contemporâneo que parece viver dentro da arte, em uma espécie de turbilhão de projetos de tirar o fôlego de quem o acompanha.

Nesses 50 anos de estrada, Oswaldo Montenegro conseguiu legar ao público 45 álbuns e 7 DVDs (sendo 2 CDs de ouro e 1 de platina e 1 DVD de ouro). Tem em seu canal do YouTube milhões de acessos. Ao todo, são mais de 160 milhões de visualizações em filmes e clipes sobre a sua obra. Além da série para o Canal Brasil: "De Sonhos e Segredos" (2 temporadas), como diretor e roteirista, foram 4 filmes de longa-metragem: “Léo e Bia” (2010), “Solidões” (2013), “O Perfume da Memória” (2016), e "A Chave do Vale Encantado" (2019). Montenegro criou e dirigiu mais de 20 peças musicais e possui mais de 40 trilhas sonoras para teatro, cinema, TV e balé. Seu livro infantil, “O Vale Encantado”, foi premiado e indicado pelo Ministério da Educação e Cultura para ser adotado nas escolas do 1º Grau.

Teve composições suas gravadas por grandes nomes como: Ney Matogrosso, Gonzaguinha, Zizi Possi, Glória Pires, Zélia Duncan, Zé Ramalho, Alceu Valença, Zeca Baleiro, Paulinho Moska, Belchior, Geraldo Azevedo, Renato Teixeira, Sandra de Sá, Marília Pera, Luiza Possi, entre outros.

Serviço

Espetáculo "Celebrando 50 anos de estrada", de Oswaldo Montenegro

Data: 06/09/2024

Horário: 22h30

Local: Assembleia Paraense

Ingressos: Lojas Sonho dos Pés dos Shoppings Boulevard, Castanheira e Metrópole; e Lojas Kings dos Shoppings Pátio Belém e Parque Shopping; e www.bilheteriadigital.com