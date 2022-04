OSTP apresenta composição de paraense sob regência de maestro norte-americano

Uma composição original paraense vai ecoar pelo Theatro da Paz na noite desta terça-feira, 5. O maestro norte-americano Dean Anderson rege a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) para apresentar a estreia da obra “Tekoaku Arakuá”, composta pela maestrina paraense Cibelle Donza. A apresentação será a partir das 20h, com ingressos a R$ 2, podendo ser adquiridos a partir das 9h no dia do concerto.

A apresentação da OSTP, sob o comando de Dean Anderson, promete ao público grande percepção de transformações sonoras da orquestra. “Tekoaku Arakuá”, de Cibelle Donza, é o destaque da noite. Musicalmente, a obra foi construída com uma mistura de linguagens e técnicas, tradicionais e contemporâneas, buscando criar texturas sonoras e timbres que se transformam ao longo da música. Trata-se de uma homenagem a todos os músicos e gestores que já construíram e ainda constroem a OSTP até os dias de hoje.

Na concepção de “Tekoaku Arakuá”, Cibelle reflete sobre processos que levam às transformações, acertos e erros no caminho para a maturidade, e também sobre a valorização da criatividade como a chave. É este mesmo processo que leva à escolha de duas palavras indígenas, de tronco Tupi-Guarani, para o título da obra: “Tekoaku”, literalmente "modo de ser quente; estado de alerta", se refere àquilo que se sente nos momentos exatos das transformações de um estado para outro; e “Arakuá”, literalmente "maturidade: fazer com que se desenvolva, que se abra, que surja".

“É uma alegria muito grande ter uma composição minha sendo estreada pela orquestra da minha cidade, pois demonstra o reconhecimento e valorização que se tem com o artista local, o que é uma honra enorme pra mim”, diz Donza, sobre a possibilidade de ter a OSTP interpretando uma criação sua.

Maestrina Cibelle Donza tem composição apresentada pela OSTP (Tereza e Aryanne/ Divulgação)

Natural de Belém do Pará, Cibelle J. Donza é maestrina e compositora, atual diretora artística e maestrina da Orquestra Filarmônica MultiArte da Amazônia (Orquestra FILMA). É regente principal da Big Band Zarabatana Jazz Band e também professora da Escola de Música da Universidade Federal do Pará (UFPA). Cibelle já conduziu inúmeras vezes a OSTP, além de outras importantes orquestras brasileiras, durante festivais internacionais.

Participação internacional

Quem conduzirá o espetáculo será o maestro norte-americano Dean Anderson, que há cinco anos veio a Belém se apresentar com a OSTP. Ele, que à época apresentou um repertório bastante americanizado, diz que agora a experiência tem sido diferente, tendo a composição de Cibelle junto a de músicas francesas.

Este não é o primeiro contato de Cibelle e Dean. Ela conta que já teve a oportunidade de colaborar com o maestro duas vezes. “Admiro muito o trabalho dele e já tive a oportunidade de colaborar com ele, como regente, em duas oportunidades anteriores: uma aqui com a própria OSTP, e outra vez nos EUA. Essa é a primeira vez, no entanto, que ele irá reger uma obra minha, mas com certeza essa relação anteriores facilita muito a comunicação entre regente e compositora, o que foi essencial para o preparo dessa obra, sobretudo pelo pouco tempo que o maestro teve para preparar o repertório, então com certeza a relação prévia e a expertise do maestro facilitou o processo”, diz Donza.

Dean Anderson é doutor em Artes Musicais pela UCLA, estudou regência, violino e, recentemente, completou uma residência como Maestro Visitante na Saarländiches Staatsoper, uma companhia de ópera profissional em Saarbrücken, na Alemanha.