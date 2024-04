Osmar Prado aterrissa em Belém com o espetáculo ‘O Veneno do Teatro’

Depois de um tempo longe dos palcos, Osmar Prado está de volta em um texto clássico e contundente do espanhol Rodolf Sirera, um dos dramaturgos contemporâneos de maior renome na Europa. Estrelando a peça “O veneno do teatro”, o ator aterrissa em Belém nos palcos do Theatro da Paz nos dias 6 e 7 (sábado e domingo) de abril, a partir das 21h e 19h, respectivamente, ao lado do premiado ator Maurício Machado e sob direção de Eduardo Figueiredo.

O texto leva ao público, uma reflexão pertinente sobre a ética, estética, as máscaras das convenções sociais e o jogo do poder da sociedade contemporânea. Para o ator Osmar Prado, o espetáculo pode ser considerado uma grande homenagem ao espectador e ao teatro. “É um momento de magia e reflexão sobre o mundo atual, suas dores e a possibilidade de transformá-lo para que ele seja um mundo melhor”, destacou.

Ainda segundo o ator, o espetáculo escrito na década de setenta após ditadura de Franco no início do processo democrático na Espanha, se passa na França em 1784, pré-revolução francesa, ressaltando o período neoclassicista. “Na história, um ator é convidado pelo Marquês (meu personagem) para interpretar uma peça teatral de sua autoria (inspirada na morte de Sócrates). Esse Marquês é um nobre aristocrata egocêntrico que, de forma surpreendente, passa a controlar através de um jogo psicológico o outro personagem: o ator, Gabriel de Beaumont (personagem do meu parceiro, Maurício Machado)”, iniciou Prado.

Ambientada nos anos 1920 do século XX, a peça oferece um diálogo entre gerações, como explica Osmar Prado. "São dois atores e um texto magnífico.É um mergulho e um debate de dois personagens acompanhados de um grande músico, da luz e de todo o conjunto que desemboca nessa montagem". O ator relatou ainda que depois de muitas surpresas no decorrer do espetáculo, o Marquês revela-se um psicopata capaz de qualquer coisa para atingir seu objetivo: tornar a leitura da sua peça mais crível e realista possível. “O mais bacana é que o público vai poder contar com um belo cenário, uma iluminação dando enriquecimento ao espetáculo. E somos acompanhados pelo violoncelo do grande músico Matias Roque Fideles”.

Apaixonado pela produção, o ator destaca o foco com a rotina para estrelar a peça: "Vislumbro a possibilidade de fazer O Veneno do Teatro para o resto da minha vida. Não tenho como juntar isso com novela ou cinema, porque não dá. Você tem que ter uma disciplina, fazer treinos físicos, ficar descansado e bem alimentado".

Com quase 60 anos de carreira, o experiente ator, que já deu vida a outros personagens controversos e polêmicos, enfatizou que a sua função como intérprete é explorar toda a gama de comportamentos humanos e que para interpretar o Marquês buscou inspiração dentro de si: “Eu fiz um mergulho dentro de mim mesmo, porque nós temos potencialidade para tudo na vida, né? Tanto para o bem como para o mal”.

Com estreia em Belo Horizonte, a peça já passou por Brasília, chega em Belém neste final de semana e ainda passará pelo circuito SESC em São Paulo. "O Veneno do Teatro tem muito fôlego para ficar bastante tempo em cartaz. A gente pode rodar o Brasil e, quando chegarmos na última cidade, podemos retomar a primeira e dar uma nova volta no Brasil", ressaltou o ator.

Relação com Belém do Pará

Essa não é a primeira vez que Osmar Prado pisa em solos belenenses. Porém, é a primeira vez que vem para a capital paraense mostrar o lado profissional. “Ah, Belém do Pará, eu já vim outras vezes para acompanhar movimentos sociais ao lado da minha amiga Dira Paes”, comentou o ator. Porém, segundo Osmar, a vinda dessa vez é mais especial, por se tratar da primeira peça que realiza na cidade. “Agora vamos poder levar esse grande espetáculo para o palco do Theatro da Paz, um lindo teatro”, destacou.

Osmar Prado é ator, nascido em São Paulo. Estreou na Rede Globo em 1965. Em mais de meio século de carreira, fez mais de 50 trabalhos na emissora, entre novelas, minisséries e seriados. Batizado Osmar do Amaral Barbosa, Osmar Prado, é cria da televisão, iniciou sua carreira ainda criança atuando na novela infantil David Copperfield (1958), da TV Paulista. Nos anos seguintes continuou desenvolvendo trabalhos na emissora e também iniciou carreira no teatro profissional, com participações recorrentes em ambas áreas. Em 1973 recebeu seu primeiro protagonista na televisão, o caipira Juba da novela Bicho do Mato, na TV Globo. Desde então, passou a integrar o elenco de atores da emissora se destacando em inúmeras produções, como Estácio de Helena (1975), Getúlio de Anjo Mau (1976), Pepo de Pai Herói e Tabaco de Roda de Fogo (1986).

Agende-se

Espetaculo “O Veneno do Teatro”

Data: 06 e 07/04

Hora: 21h e 19h (respectivamente)

Local: Theatro da Paz (Belém)