Oscar: Quem são os brasileiros que foram pré-indicados?

A lista final de indicados será revelada em 22 de janeiro

Estadão Conteúdo
fonte

No total, o Brasil concorreu 11 vezes ao Oscar (Emmanuel Dunand / Arquivo AFP)

O Brasil apareceu em peso entre os pré-indicados ao Oscar 2026. Nesta terça-feira, 16, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a "shortlist" de doze categorias, com produções e profissionais brasileiros aparecendo em cinco delas. A lista final de indicados será revelada em 22 de janeiro.

'O Agente Secreto - Melhor Filme Internacional

O filme de Klebler Mendonça Filho é um dos 15 semifinalistas na categoria de filme internacional, concorrendo com produções como Foi Apenas um Acidente e Valor Sentimental.

O longa-metragem tem tido uma bem-sucedido carreira internacional, com veículos especializados já considerando a indicação na categoria como certa. O filme também é cotado para concorrer a Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Filme.

Gabriel Domingues - Melhor Escalação de Elenco por 'O Agente Secreto'

O Agente Secreto ganhou ainda uma vaga entre os pré-indicados a Melhor Escalação de Elenco, categoria que fará sua estreia no Oscar 2026. O filme concorre com produções como Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme e Uma Batalha Após a Outra.

O profissional responsável pela escalação do elenco de O Agente Secreto é Gabriel Domingues, produtor com longa experiência na indústria. Pelo trabalho no filme brasileiro, ele também apareceu na shortlist de melhor elenco do Critics Choice Awards.

O Agente Secreto conta com, além de Wagner Moura, nomes como Maria Fernanda Cândido, Tânia Maria, Gabriel Leone, Alice Carvalho e Udo Kier.

'Apocalipse nos Trópicos' - Melhor Documentário

O documentário Apocalipse nos Trópicos, da cineasta Petra Costa, está entre os pré-indicados ao Oscar de Melhor Documentário. O filme aborda a relação entre política e religião no Brasil e traz entrevistas com personalidades como o presidente Lula e o pastor Silas Malafaia.

A cineasta brasileira foi indicada na mesma categoria em 2020, com o documentário Democracia em Vertigem (2019). Na ocasião, a estatueta ficou com American Factory. Neste ano, ela tem como concorrentes filmes como The Perfect Neighbor, Cover-Up e Yanuni, coprodução brasileira.

'YANUNI' - Melhor Documentário

O documentário dirigido por Richard Ladkani também ganhou uma vaga entre os pré-indicados na categoria. O filme é coproduzido pela Cacica Juma Xipaia, brasileira que é uma das lideranças indígenas do povo Xipaya, e pelo ator Leonardo DiCaprio.

O longa acompanha a trajetória de Juma e do marido, o agente do Ibama Hugo Loss, na luta contra o avanço da mineração e do garimpo em terras indígenas na Amazônia. O filme foi bem recebido em festivais internacionais e ganhou o Prêmio do Público de Documentário Internacional na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Adolpho Veloso - Melhor Fotografia por 'Sonhos de Trem'

O brasileiro Adolpho Veloso tentará uma indicação na disputada categoria de Melhor Fotografia por seu trabalho no filme Sonhos de Trem, dirigido por Clint Bentley e disponível na Netflix.

Paulista de 37 anos, Adolpho tem ganhado destaque em Hollywood e vai trabalhar no próximo filme de M. Night Shyamalan. Seu trabalho em Sonhos de Trem tem sido elogiado pela crítica e também foi indicado ao Spirit Awards, premiação do cinema independente, e ao Critics Choice Awards.

'Amarela' - Melhor Curta-Metragem

O curta Amarela, de André Hayato Saito, está pré-indicado a Melhor Curta-Metragem Live-Action. Ele também chegou a ser o único representante da América Latina a disputar a Palma de Ouro de curta-metragem, no Festival de Cannes, em maio, mas o prêmio foi concedido a I'm Glad You're Dead Now, de Tawfeek Barhom.

O filme acompanha Erika Oguihara, uma adolescente nipo-brasileira que rejeita as tradições de sua família japonesa, e torce pela seleção brasileira no jogo contra a França da final da Copa do Mundo de 1998. Ela, porém, sofre uma violência.

Palavras-chave

OSCAR 2026

Cinema

Cultura
