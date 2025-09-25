Os 5 melhores filmes de dramas da carreira de Will Smith

O ator Will Smith é conhecido por seus papéis em filmes e séries de comédia como Um Maluco no Pedaço, Os Bad Boys e MIB - Homens de Preto. Para além de seu sucesso no gênero, a personalidade de Smith também se tornou conhecida como a de alguém bem-humorado e divertido.

Ao longo das últimas décadas, no entanto, Smith já atuou e se destacou em produções de drama como À Procura da Felicidade, Ali e King Richard: Criando Campeãs. Pelo último longa, inclusive, faturou o Oscar de Melhor Ator.

Nesta quinta-feira, 25 de setembro, o ator completa 57 anos. Para comemorar a data, o Estadão relembra os cinco melhores filmes de drama da carreira do ator. Confira:

Seis Graus de Separação (1993)

Quando Paul (Will Smith) aparece na porta da casa de Ouisa (Stockard Channing) e Flan Kittredge (Donald Sutherland), um casal rico de Nova York, os dois acreditam estar ajudando um amigo de seu filho. Charmoso e inteligente, o rapaz se infiltra na rotina do casal e ganha o respeito de ambos. Aos poucos, no entanto, o disfarce de Paul começa a ceder, revelando a verdade sobre quem ele realmente é.

Onde assistir: Apple TV+ e Prime Vídeo

Ali (2001)

Conhecido como um dos maiores esportistas da história, Muhammad Ali ganhou uma cinebiografia dirigida por Michael Mann. Nela, Will Smith interpreta o lendário boxeador ao longo dos dez anos mais importantes de sua trajetória - da conquista do seu primeiro título mundial à luta contra George Foreman (Charles Shufford). Em paralelo, vemos o ativismo social do boxeador, sua proximidade com figuras como Malcom X (Mario Van Peebles) e sua recusa a lutar na Guerra do Vietnã.

Onde assistir: Apple TV+ e Prime Video

À Procura da Felicidade (2006)

Em um dos longas mais famosos da carreira de Will Smith, o ator interpreta Chris Garner, um vendedor de São Francisco que vive no limite da linha da pobreza. Quando sua mulher Linda (Thandie Newton) o abandona, o homem deve criar sozinho o filho deles de 5 anos, Christopher (Jaden Smith). Vivendo em uma situação precária, o vendedor consegue um estágio sem remuneração em um programa ultra-competitivo de analista financeiro, onde somente um em cada vinte candidatos consegue ser efetivado. Sem salário ou casa, Chris enfrenta cada dia como uma batalha na busca por retomar o controle da sua vida.

Onde assistir: Globoplay e Univer

Eu Sou a Lenda (2007)

Inspirado no livro homônimo de Richard Matheson, o longa conta a história de Robert Neville, um sobrevivente solitário em uma Terra devastada por um vírus zumbi. Sem perspectiva de um futuro melhor, Neville vive sozinho em Nova York e tenta sobreviver contra os monstros que se escondem da luz. Quando o ex-cientista encontra uma zumbi capaz de andar em plena luz do dia, ele percebe que o futuro da humanidade talvez não esteja perdido.

Onde assistir: Prime Video e HBO Max

King Richard: Criando Campeãs (2021)

O Oscar de 2022 foi marcado pelo tapa que Will Smith deu no comediante Chris Rock, mas as pessoas costumam esquecer que o ator venceu o prêmio de Melhor Ator por seu papel em King Richard: Criando Campeãs. No longa, Smith interpreta Richard Williams, pai das campeãs de tênis Venus e Serena Williams. Na trama, baseada em uma história real, vemos a obstinação de um homem que acredita ter o poder de transformar suas filhas nas principais atletas do mundo.

Onde assistir: Prime Video e HBO Max