Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz traz pela segunda vez o "Concerto Azerbaijano" para Belém

A Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP), neste sábado (14), às 20 horas, realiza o “Concerto Arzebaijano”,o concerto terá a regência do maestro convidado Ayyub Guliyev e com a participação dos solistas Fábio Santos (violino) e Mammedov Sakhavat (Tar). A iniciativa será por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Theatro da Paz e Academia Paraense de Música (APM) e ocorrerá no próprio palco do Theatro da Paz.

O evento terá entrada franca, com início das vendas no site ticketfacil e distribuição na bilheteria física do Theatro a partir das 9 horas. No programa do concerto, temos autores como ⁠Uzeyir Hadjibeyli, ⁠Gara Garayev, Meneleu Campos, Octay Zulfugarov, Hadji Khanmamedov, Hasan Rzayev e ⁠Fikret Amirov.

A união entre Azerbaijão-Brasil, no Pará

Será a segunda vez que brasileiros e azerbaijanos interagem em solos paraenses. Em 2023, a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP), cujo maestro é titular Miguel Campos Neto, apresentou o “Concerto da Amizade Azerbaijão-Brasil”, sob a regência do maestro convidado Abuzar Manafzade e com a participação dos solistas Václav Pacl, Karen Danger-Manafzade, Nijat Masimov e Sultan Huseyn. A primeira peça do “Concerto da Amizade Azerbaijão-Brasil”, em Belém (2023), foi executada para piano nº1, uma das obras mais conhecidas e significativas do compositor alemão Johannes Brahms, escrito entre 1854 e 1858.

Sobre o maestro convidado

O maestro azerbaijano Ayyub Guliyev, de 40 anos, atualmente ocupa há 13 anos o cargo de Diretor Artístico e Maestro Principal no Teatro Acadêmico Estatal de Ópera e Balé do Azerbaijão. Ao longo de sua carreira, ele regeu orquestras como a Royal Philharmonic Orchestra, no Reino Unido, Hamburg Klassik, na Alemanha, Wiener Consilium, na Áustria e Toscanini Philharmonic, na Itália). Ayyub, aos 15 anos, ingressou na escola de música de Baku e se formou em 2005, homenageando o Uzeyir Hajibeyov, conhecido como o propulsor da música clássica azerbaijana.

Legenda (Reprodução) Na imagem, em cima, temos o solista Mammedov Sakhavat e na parte de baixo o maestro azerbaijano, Ayyub Guliyev.

Um pouco sobre o solista

O violinista Fábio Santos já se apresentou em diversas cidades do país e em países como Portugal, Venezuela e Estados Unidos, onde conquistou o primeiro lugar no Spring Music Competition, em 2021. Santos participou de residências nas orquestras OSB (Orquestra sinfônica brasileira) e OFMG (Orquestra filarmônica de Minas Gerais). O também azerbaijano Mammadov Sakhavat Bahram é o solista no “Tar”, instrumento de cordas originário do Cáucaso. Desde 2019, o músico trabalha como professor na Universidade Estadual de Cultura e Artes do Azerbaijão.

Legenda (Divulgação) violinista Fábio Santos já conquistou o primeiro lugar no Spring Music Competition, em 2021.

Historicidade musical do Azerbaijão

Os costumes da música no país são considerados tradicionais e, ao mesmo tempo, moderno, mantendo nas academias, estruturas acústicas boas para realizações artísticas. A música atual do Azerbaijão tem presença constante de compositores clássicos famosos em concertos atuais, como o Uzeyir Hajibeyov. Fisicamente, a música clássica pode ser ouvida em vários locais da região, incluindo o Teatro de Ópera e Ballet da Academia Estatal do Azerbaijão e a Sala Filarmônica Estatal do Azerbaijão, ambas em Baku.