Onde assistir novelas turcas online grátis; veja a lista

Cada vez mais presentes nos serviços de streaming disponíveis no Brasil, as novelas turcas vem ganhando o coração do público brasileiro com suas grandes histórias de amor, com dramas e reviravoltas emocionantes.

Produções como “Será isso amor?”, “A Sonhadora” e “Sr. Errado” se tornaram populares entre os noveleiros de plantão, que podem assisti-las em plataformas como Globoplay e MAX. O que poucos sabem, no entanto, é que algumas dessas novelas podem ser acessadas gratuitamente. Confira onde:

Puhutv

Presente no catálogo de aplicativos da play store e da apple store, a Puhutv disponibiliza de forma gratuita diversos títulos turcos, incluindo séries e filmes originais da plataforma. O aplicativo, no entanto, não tem opções de legendas em português ou inglês, exibindo os programas apenas no idioma original.

Apple TV+

Outra forma de acessar novelas turcas de graça é através do Apple TV+, que oferece de 7 dias a um 1 mês gratuito para novos usuários da plataforma.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)