Oficinas promovidas pelo Núcleo Curro Velho e Casa da Linguagem permanecem com inscrições abertas

Continuam abertas as inscrições para o novo módulo das oficinas de artes promovidas pelo Núcleo Curro Velho e Casa da Linguagem, em abril. A programação conta com 18 oficinas presenciais e duas virtuais, nas linguagens de artes visuais, audiovisual, cênicas, música e literatura. As aulas iniciam na próxima segunda-feira, 25.

As inscrições podem ser realizadas presencialmente até 20 de abril, quarta-feira, nos espaços do Núcleo Curro Velho e Casa da Linguagem, com exceção das oficinas virtuais, cujas inscrições são pela internet.

Alunos de escolas públicas do ensino fundamental e médio não pagam, mediante apresentação de comprovante de matrícula no ato da inscrição. Para universitários, alunos de escolas particulares e demais interessados, será cobrada a taxa de R$ 20.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)