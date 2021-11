Obra de Sebastião Tapajós deve ser declarada como patrimônio Cultural Imaterial em Santarém

A Câmara Municipal de Santarém aprovou o projeto que declara a obra musical do violonista Sebastião Tapajós como Patrimônio Cultural Imaterial do município. O projeto foi aprovado por unanimidade na sessão desta segunda-feira (22) e agora aguarda ser sancionado pelo prefeito Nélio Aguiar.

Sebastião Tapajós faleceu no dia 2 de outubro deste ano e deixou uma obra brilhante com 60 discos lançados, em uma discografia inaugurada em 1963.

O projeto de Lei/Processo n. 2784/2021 de autoria do vereador Carlos Martins — PT dispõe sobre a declaração do repertório musical do artista como patrimônio histórico e cultural. Nesse viés, a definição de patrimônio cultural abrange todo o conjunto de bens culturais.

