Gaby Amarantos é reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do Pará

A obra musical da cantora Gaby Amarantos foi reconhecida pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará. A proposta de lei foi apresentada pela deputada Lívia Duarte (PSOL) e aprovada nesta terça-feira (03) pelos parlamentares da Alepa.

Criada no bairro do Jurunas, periferia de Belém, Gaby começou a carreira como cantora na Paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, onde participava do coral e se tornou vocalista da Banda Tecno Show. Ficou conhecida nacionalmente após lançar a música "Hoje Eu Tô Solteira", uma versão de "Single Ladies", da cantora americana Beyoncé.

O sucesso da música rendeu a Gaby a alcunha de "Beyoncé do Pará", e, em 2012, ela lançou seu primeiro disco solo, “Treme”, com hits como “Ex Mai Love”, tema de abertura da novela "Cheias de Charme", da TV Globo, e “Xirley”.

Gaby foi premiada no Grammy Latino em 2023 com o álbum "TecnoShow (Vol. 1)". Como apresentadora, Gaby se destacou na TV como técnica do programa "The Voice Kids", na Rede Globo, e integrou o time de apresentadoras do "Saia Justa", no canal GNT. Como atriz, atuou na novela "Além da Ilusão", da Globo, e recentemente participou do sitcom "No Corre", do Multishow.