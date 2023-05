O XXII Festival de Ópera do Theatro da Paz tem abertura na próxima terça (9)

Destaque na cena lírica nacional e internacional, a 22ª edição do Festival de Ópera do Theatro da Paz tem abertura na próxima terça-feira (9), às 20h. E para celebrar esse início da programação, quem se apresenta é a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) e do coro infantil da Fundação Amazônica de Música (FAM). A entrada é gratuita e os ingressos são adquiridos somente no dia do concerto, pelo ticketfacil.com.br, às 9h, ou na bilheteria do Theatro, a partir das 18h. Apenas duas unidades por CPF.

O Festival de Ópera do Theatro da Paz vem ao longo de mais de duas décadas democratizando o acesso à programação e estabelecendo forte conexão com diversos públicos. A nova temporada está orçada em aproximadamente R$ 1,7 milhão, e se constitui hoje em três frentes distintas: a frente artística, com as óperas, recitais e concertos; a frente pedagógica com o projeto “Academia de Ópera” que oferece uma formação continuada para cantores líricos paraenses e a frente social com o projeto “Sons de Liberdade”, criado por meio de parceria entre a Secretaria de Estado de Cultura (SECULT) e da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP).

Por meio do Sons de Liberdade, são realizadas oficinas de capacitação voltadas às artes performáticas, como cenotécnica, figurino e visagismo, ministradas por profissionais que atuam no Festival de Ópera do Theatro da Paz, consolidando o Da Paz como um teatro escola, uma alternativa para o fomento de uma cultura de paz, que leva arte, profissionalização e auxilia no desenvolvimento de habilidades sociais imprescindíveis ao convívio em uma sociedade que cada vez mais estimula o êxito individual.

O evento cultural gera cerca de mil postos de trabalho a cada ano, fortalecendo assim a indústria da ópera e movimentando o setor de serviços e turismo, que impacta desde empresas especializadas em técnica de som e iluminação até restaurantes, lanchonetes, bares e o setor de hotelaria.

Serviço:

Abertura do XXII Festival de Ópera do Theatro da Paz

09/05, às 20h

Entrada gratuita

Ingressos: somente no dia do concerto, pelo ticketfacil.com.br, às 9h, ou na bilheteria do Theatro, a partir das 18h. Apenas duas unidades por CPF.