'O Sofrimento é opcional' e outros 5 livros de Monja Coen sobre autoconhecimento e convivência

Monja Coen construiu, ao longo das últimas décadas, uma trajetória que ultrapassa os limites dos templos budistas e alcança as prateleiras das livrarias com notável impacto.

Best-seller e autora de mais de 30 livros, ela conseguiu traduzir ensinamentos do zen-budismo para o cotidiano contemporâneo. Em seus livros, ela aborda temas como autoconhecimento, ética, convivência social e a busca por equilíbrio emocional, sempre ancorando conceitos filosóficos em situações práticas da vida diária.

A missionária de 78 anos é uma das palestrantes confirmadas no São Paulo Innovation Week (SPIW). O evento de inovação, tecnologia e empreendedorismo reunirá mais de mil convidados brasileiros e internacionais, entre os dias 13 e 15 de maio, no Pacaembu e na Fundação Armando Alvares Penteado (Faap). O festival é uma realização do Estadão, em parceria com a Base Eventos.

Ela vai participar do evento no dia 13/5. Na palestra O que é a realidade? Ciência, espiritualidade e sabedoria ancestral, Monja Coen dividirá o palco com o líder indígena e membro da Academia Brasileira de Letras Ailton Krenak e o cientista Marcelo Gleiser para um diálogo sobre física, espiritualidade e cosmovisões ancestrais.

Na lista abaixo, destacamos seis livros da escritora:

O Sofrimento é Opcional

Monja Coen explora como os princípios do budismo podem superar a depressão em seu livro, compartilhando sua jornada pessoal de superação. Com cinco capítulos, oferece reflexões e ensinamentos de Buda para libertação. (Bella Editora; 99 págs.; R$ 20)

Despertar Inspirado, com Clóvis de Barros Filho

Combina reflexões matinais de Clóvis de Barros Filho e insights de Monja Coen sobre 40 temas transformadores, propiciando uma leitura enriquecedora para quem busca reflexões sobre a vida e o autoconhecimento. (Citadel Editora; 147 págs.; R$ 26)

Mãos em Prece

Monja Coen reflete sobre o desconhecido futuro pós-crises, catástrofes ou pandemias, enfatizando a importância de agradecer, ter esperança e seguir em frente. A partir de textos do Jornal do Zendo da Comunidade Zendo Brasil, o livro traz reflexões sobre a vida como uma jornada coletiva, incentivando ações positivas. (Citadel Editora; 393 págs.; R$ 37)

O que Aprendi com o Silêncio

Nesta autobiografia, a Monja compartilha sua jornada espiritual iniciada em Los Angeles com emoção, sarcasmo e uma perspectiva única, destacando a importância do silêncio em meio a um mundo barulhento. (Academia; 199 págs.; R$ 23)

Zen para Distraídos

Busca aplicar conceitos do budismo para melhorar o nosso bem-estar. A partir de práticas de meditação, de conceitos básicos do zen e outras técnicas milenares, quer ajudar o leitor a manter o foco, desenvolver tarefas simples com muito mais concentração, ser mais assertivo, atingir objetivos e muito mais. (Academia; 224 págs.; R$ 28)

O Inferno Somos Nós, com Leandro Karnal

Leandro Karnal e Monja Coen exploram questões sobre transformar ódio em compreensão, construir uma cultura de paz e lidar com o medo que alimenta a violência. Os autores destacam a importância do autoconhecimento e da compreensão mútua para promover uma sociedade mais acolhedora e menos agressiva. (Papirus 7 Mares; 112 págs.; R$ 43)

SERVIÇO:

O que: São Paulo Innovation Week - O que é a realidade? Ciência, espiritualidade e sabedoria ancestral, com Monja Coen, Marcelo Gleiser e Ailton Krenak. Quando: 13 de maio, às 17h15, com sessão de autógrafos na sequência. Onde: Mercado Pago Hall (R. Capivari, S/N - Pacaembu).