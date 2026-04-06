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O que Rodrigo Faro vai fazer no Globoplay?

Estadão Conteúdo

Rodrigo Faro assinou contrato com a Globo e volta à emissora. O apresentador está a frente do reality Herança do Jogo, programa original Globoplay.

Faro já havia feito uma postagem em seu Instagram em que relembrava os momentos de sua trajetória e dava indícios de um retorno à Globo. "Uma carreira se constrói com momentos Mas são as viradas que fazem história. Preparados pro próximo capítulo?", escreveu na legenda do post em colaboração com a emissora.

Sobre o programa

A novidade tem previsão do início das gravações para o mês de maio. Esta é a primeira adaptação internacional do reality The Inheritance, distribuído pela All3MediaInternational e adquirido pela Globo.

A proposta do programa é abordar a questão psicológica do jogo. No reality, Faro atua como um testamenteiro, e conduz a trama que se baseia em estratégia e inteligência.

"Estou muito feliz com a minha chegada ao Globoplay em um reality que vai mexer com a cabeça de todo mundo!", declarou o apresentador. "Em Herança em Jogo, a manipulação e a estratégia ditam as regras. Como testamenteiro, meu papel é garantir que cada linha do que foi documentado seja honrada, mas confesso: o que mais me intriga é ver até onde os participantes serão capazes de ir para conquistar esse jogo".

Antes de sua carreira como apresentador, Faro integrou o elenco de algumas novelas da Globo, como Malhação e O Cravo e a Rosa. Em 2008, ele deixou a emissora.

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