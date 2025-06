O que Kanye West, ou Ye, foi fazer no julgamento de Sean Diddy Combs?

Ye, o rapper anteriormente conhecido como Kanye West, apareceu brevemente no julgamento por tráfico sexual de Sean "Diddy" Combs, em Nova York, nesta sexta-feira, 13, para apoiar o magnata do hip-hop, de quem é amigo há anos. No entanto, ele não teve permissão para entrar na sala do tribunal e foi embora após observar rapidamente o julgamento em um monitor de vídeo em outra sala.

Ye, vestido de branco, chegou ao tribunal federal de Manhattan antes do meio-dia, enquanto o julgamento estava em um recesso, e passou cerca de 40 minutos no edifício.

Após sair de um controle de segurança similar ao de um aeroporto, foi perguntado a Kanye se ele estava no tribunal para apoiar Combs.

Ele assentiu. Em seguida, apressou-se para pegar um elevador e não respondeu quando perguntado se poderia testemunhar em nome de Combs, quando a defesa iniciar sua apresentação já na próxima semana.

A segurança do tribunal não o levou ao 26.º andar, onde o julgamento ocorre em uma das maiores salas do edifício. A entrada ali é estritamente controlada, com assentos reservados para a família e a equipe jurídica de Combs, a mídia e os espectadores que esperam em fila por horas para conseguir um cobiçado lugar.

Kanye West no julgamento de Diddy

Em vez disso, o rapper foi levado para uma sala no 23º andar. Lá, ele observou brevemente o testemunho em um grande monitor de circuito fechado. Outra sala similar estava cheia de representantes da mídia e funcionários do tribunal que ouviram erroneamente que ele poderia estar lá.

Conforme a notícia de sua localização real se espalhava e os espectadores entravam lentamente na sala onde Ye estava sentado na primeira fila com o filho de Combs, Christian, um guarda-costas e outro apoiador de Combs em um lado da sala que, de outra forma, estava vazia por conta de um funcionário do tribunal, Ye olhou ao redor antes de se levantar abruptamente e sair, junto com os demais que o acompanhavam.

Kanye West não respondeu a mais perguntas ao deixar o tribunal, passando por repórteres e câmeras de televisão e entrando em um sedã Mercedes preto que o aguardava.

Diddy se declara inocente

Na sala onde o julgamento acontecia, Combs, de 55 anos, parecia eufórico e ciente de que seu amigo o havia visitado, enquanto familiares, incluindo sua mãe, observavam o processo. Ele se declarou inocente das acusações de tráfico sexual e crime organizado que alegam que ele usou sua fama, fortuna e violência para cometer crimes durante um período de 20 anos.

A aparição de Ye no tribunal se deu um dia depois de uma mulher identificada no tribunal somente com o pseudônimo de "Jane" encerrar seis dias de testemunho.

Os advogados de defesa tem argumentado que Combs não cometeu crimes e que os fiscais federais estavam tratando de controlar o sexo consensual que ocorreu entre adultos.

Rapper famoso foi citado em depoimento

Na sexta, Jane testemunhou que, durante um intervalo de três meses em sua relação com Combs, voltou a Las Vegas em janeiro de 2023, com um famoso rapper que era amigo próximo de Combs.

Antes do depoimento de Jane sobre o assunto, os advogados e o juiz realizaram uma audiência prolongada, sem acesso do público, para discutir o que poderia ser divulgado sobre a viagem de janeiro.

Foi perguntado a Jane se o rapper com quem ela viajou era "uma pessoa no topo da indústria musical, como... um ícone na indústria musical."

"Sim", respondeu Jane.

Já em Las Vegas, Jane testemunhou que foi com um grupo que incluía o rapper a um jantar, a um clube de striptease e a uma festa em um quarto de hotel, onde um profissional do sexo teve relações sexuais com uma mulher enquanto meia dúzia de pessoas observava.

Ela disse que houve dança e o rapper disse: "Olá, linda", e lhe disse, em linguagem vulgar, que sempre quis ter relações sexuais com ela. Jane disse que não se lembrava exatamente quando, mas mostrou os seios enquanto dançava.

Mudança no júri

Também na sexta-feira, o juiz disse que estava inclinado a remover um jurado e substituí-lo por um suplente depois que os promotores encontraram inconsistências em suas respostas sobre onde ele morava.

Durante a seleção do júri, ele afirmou que morava no Bronx. Contudo, os promotores disseram que ele havia informado a um funcionário do tribunal ter se mudado recentemente para Nova Jersey.

Sob interrogatório do juiz Arun Subramanian, o jurado reconheceu a mudança, mas alegou que ainda possui uma carteira de motorista de Nova York e que permanece lá durante a semana. Somente residentes de Nova York podem atuar como jurados no tribunal federal de Manhattan.

Os advogados de Combs classificaram a ação como um "esforço mal disfarçado para demitir um jurado negro" e sugeriram que Subramanian estava "confundindo inconsistências com mentiras".

O juiz ressaltou que, mesmo que o jurado fosse destituído, o corpo de jurados continuaria sendo diverso.