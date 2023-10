O que fazer em Belém na sexta (6) de pré-Círio? Confira cinco opções de festas para se divertir

À medida que o mês de outubro se inicia, os paraenses se preparam para celebrar uma das maiores festas religiosas do Brasil, o Círio de Nazaré. Garantindo que entusiasmo não faltará nos próximos dias, a cidade de Belém se prepara para receber uma programação musical eclética ao longo da noite desta sexta-feira, 6. Entre as opções, destaca-se a tradicional “Batucada dos Romeiros” na Feira do Açaí, localizada no Complexo do Ver-o-Peso, a partir das 20h. A noite promete ser cheia de ritmo e cultura, e contará com várias atrações musicais convidadas pela Roda de Samba Fé no Batuque. O evento é aberto ao público.

A 3ª edição da “Batucada dos Romeiros” começará com a discotecagem da DJ Jack Sainha, seguida da apresentação do Grupo de Cultura Regional Iaçá com muito carimbó e músicas regionais, com participação especial da Mestra de Carimbó Jesus Rodrigues, vinda diretamente da região do Marajó.

Os anfitriões da noite prometem apresentar um repertório de grandes sucessos e músicas autorais. Dentro os convidados estão a cantora e instrumentista, Tici Santos; o sambista Tiago Lobato; o cantor e compositor Diogo Rosa; o percussionista, Batatinha; e o sambista Juninho do Beco. Para encerrar a noite, o Grupo Samb’Axé levará muito samba de roda, tocado por ogans de nações como Angola, Ketu e Nagô.

Mas as opções de diversão não param por aí. A cantora Suanny Batidão vai se apresentar na inauguração da “Sexta Absoluta”, do Boteco Carioca, localizado na Rod. Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, tocando clássicos do brega marcante. Os músicos sertanejos William César e Cristiano também sobem ao palco.

Sobre a importância desse evento para a cultura e a música do Estado, especialmente às vésperas do Círio de Nazaré, Suanny Batidão comentou: "Muito maravilhoso, uma grande oportunidade de mostrar um pouco da nossa arte para pessoas de outras regiões do país, sabemos que a cidade estará lotada de turistas e isso é muito importante para nós artistas”.

Suanny Batidão revelou que pretende trazer as suas principais “músicas de sucesso, lançamentos e muito brega marcante”. Ela é conhecida pelos hits "O dia do seu casamento", "Val pescador" e "Rubi", que vão marcar presença nos palcos do evento.

Confiram mais opções de saídas:

A agitação do pré-Círio também será garantida com o Grupo Cabanagem, um dos sucessos do samba paraense, que celebra seu 37º Círio de Nazaré com dois shows na capital paraense. Na sexta, 6, a partir das 22h, o grupo vai se apresentar no espaço Rio Vibe, na Marambaia, garantido animação até às 2h da manhã. Já no sábado, 7, durante a Trasladação, o Cabanagem estará na cervejaria Cabôca, a partir das 20h, reunindo os samba-enredos clássicos com um repertório de grandes nomes da música nacional, como por exemplo, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, entre outros.

Belém também recebe a 6ª Edição do Festival Lambateria com as participações de Lia Sophia e Sereia do Mar, Mega Pop Show, Banda Xeiro Verde, Mega Príncipe Negro, Nanda Minda, banda Les Aiglons, que vem direto do Caribe para a Amazônia e muito mais. O evento vai ser realizado no Complexo Mormaço + Maloca das Amazonas, na Rua Carneiro da Rocha, 1, no bairro da Cidade Velha, a partir das 19h. Os ingressos podem ser garantidos no site da Sympla.

Já para aqueles que estão procurando uma programação com ritmos regionais, o baile da Banda Na Cuíra, no Espaço Cultural Apoena, na Av. Duque de Caixas, surge como uma opção. O grupo começa a tocar às 22h e a pista aquece com as mixagens do DJ Maderito.

A banda promete apresentar um repertório com algumas das várias expressões que compõem a paisagem sonora amazônica, incluindo bumbá, brega saudade, carimbó e retumbão. Os ingressos podem ser adquiridos até às 21h no valor de R$ 15. Após, custará R$ 20.