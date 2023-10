Círio 2023: barbearia de Belém faz corte inspirado na Nossa Senhora de Nazaré; vídeo

Uma barbearia de Belém está fazendo sucesso nas redes sociais por unir tradição e moda ao lançar o "penteado do Círio". Os barbeiros do estabelecimento, localizado no bairro do Telégrafo (Rodovia Arthur Bernardes, nº 448), decidiram inovar e criaram um corte na régua personalizado com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

A arte criada pelo barbeiro Rafael Ferreira, de 29 anos, também conta com traços marajoaras. A inspiração veio após uma visita ao Museu de Arte Urbana de Belém (MAUB). "Estávamos fazendo uma sessão de fotos no Ver-O-Rio, na exposição de artes urbanas, e tivemos a ideia de unir o marajoara, já que somos referência em desenho marajoara de barbearia, com o tema do Círio", explicou.

O processo criativo contou com profissionais em design de corte, de desenho e de colorimetria. Os barbeiros Thiago Souza e Bernardo Miguel também fizeram parte da ideia. Rafael detalhou como foi feito o corte e as técnicas utilizadas. "A gente desenhou algumas vezes no papel pra ver o que seria possível reproduzir no cabelo, então eu iniciei com o desenho. A gente utiliza um lápis branco, como se fizesse um rascunho, abrimos com a maquininha e a gente aperfeiçoa com a navalha. O Bernardo, que é colorista, descoloriu o desenho e fez o pigmento colorido e preto pra dar um charme na arte. Pra finalizar, o nosso barbeiro chefe, Thiago, fez o degradê tradicional pra fazer o encaixe do corte", contou o barbeiro.

Guilherme Nahum, de 26 anos, foi o modelo do corte e disse ter adorado. "Como bom paraense e devoto de Nossa Senhora, eu me senti totalmente privilegiado. Já havia sido modelo de outros cortes, mas esse me pegou completamente de surpresa", disse.

"O corte tem chamado bastante atenção, principalmente pelo desenho em si. Ter uma mistura marajoara com o desenho de Nossa Senhora foi uma ideia de mestre do Rafael", concluiu Guilherme, orgulhoso do resultado.

Um corte completo, com o design e a pigmentação, varia entre R$ 35 e R$ 55, dependendo do estilo do desenho. O cliente também pode escolher entre pintar o cabelo de verdade ou fazer uma maquiagem capilar que sai com água.

*(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)