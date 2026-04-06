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O que é o Parquinho Netflix, app anunciado pela gigante do streaming?

Estadão Conteúdo

A Netflix anunciou, nesta segunda, 6, o lançamento de Parquinho Netflix, um aplicativo voltado para crianças de até 8 anos.

Com jogos, novas séries, temporadas inéditas e episódios adicionais de outras produções já conhecidas do público mirim, o aplicativo busca aproximar ainda mais a gigante do streaming das crianças - unindo diversão, aprendizado e interatividade.

Ao anunciar o novo projeto, a plataforma de streaming disse que o Playground Netflix já está disponível em alguns países, como Estados Unidos e Canadá.

Há conteúdos interativos sobre a Vila Sésamo, por exemplo, por meio dos quais as crianças poderão fazer atividades com foco na memória, cooperação e associação.

As Aventuras de Horton busca viajar pelos cenários inspirados na natureza com interatividade e brincadeiras de causa e efeito. Há ainda também Jogando com Peppa Pig, StoryBots, Os Sneetches, Dinossauros Atrapalhados, Peixe Vermelho, Peixe Azul e Brincar de Colorir, entre outros.

No Brasil, o lançamento do Parquinho Netflix está marcado para 28 de abril.

Como acessar o Parquinho Netflix?

Parquinho Netflix estará disponível para todos os tipos de assinatura da plataforma, e disponível tanto em celular quanto em tablet, e com controle parental.

Confira abaixo algumas das personalizações possíveis:

- Contas exclusivas para crianças com curadoria de conteúdo por faixa etária. - Controle parental flexível, permitindo ajustar as restrições de idade conforme necessário. - Filtro seletivo de catálogo, possibilitando ocultar produções específicas que não considere apropriadas. - Acesso restrito por senha (PIN), garantindo que os perfis adultos permaneçam privados. - Relatórios de consumo e atividade, oferecendo visibilidade sobre o que os filhos assistem.

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