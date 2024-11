Poeta Rian Moreira lança seu novo livro no sábado (9/11), em livraria de Belém

O público em Belém vai conhecer, a partir das 18h deste sábado (9), na Livraria Travessia, no centro de Belém, o que o poeta paraense Rian Moreira conseguiu transpor para a literatura da busca que faz em seus sentimentos. Essa revelação de significados diversos se concretiza no livro “Longa Travessia Ser a Dentro” que Rian lança amanhã, em meio a um bate-papo com leitores e alguns convidados para o evento.

“São 34 poemas que captam o meu processo de amadurecimento, por isso do nome ‘Longa Travessia Ser a Dentro’, justamente por mostrar a minha jornada em um momento que estava iniciando a minha vida adulta, pegando o primeiro contrato, as dificuldades e por fim a minha chegada, um momento em que percebi que cheguei na idade, a idade da razão. Os poemas em si, além de ter um diálogo biográfico, tem um diálogo com a filosofia e literatura, são sobretudo poemas de protestos e dialogam com a atualidade.”, contou o poeta.

No lançamento, Harley Farias, escritor e doutor em Estudos Literários pela (UFPA), participará de uma roda de conversa com o público e a pedagoga Manoella Neves fará a leitura de alguns poemas de Rian Moreira na noite que promete animar os leitores na livraria do Umarizal. Até porque a viagem ao interior do ser é também feita por muita gente, além do próprio autor.

O livro “Longa Travessia Ser a Dentro” é o segundo lançado pelo poeta e lhe rendeu o Prêmio de Literatura Fundação Cultural do Pará. “O primeiro se chamava "Rosa Necrosada", um livro artesanal que foi financiado pelo Subsolo Estrupinique, que é um grupo cultural de Capanema ligado a contracultura. O livro teve apenas 30 exemplares, que nem eu mesmo fiquei com uma cópia. Esse é com um designer publicado por uma casa editorial, a Editora Folheando, além de ter sido premiado pela Fundação Cultural do Pará - FCP no Edital de Seleção de Obras Literárias e Não Literárias do Pará, 2023. Um livro que, por sinal, tem aberto muitas portas como: lançar na Feira Pan-Amazônica do Livro e na Bienal de São Paulo.”, comentou Rian Moreira.

Ao ser perguntado sobre suas inspirações, Rian diz ter um repertório variado: “Desde a Ilíada até Simpsons, tem um poema, por exemplo, que fiz depois de ler ‘A montanha Mágica’, de Thomas Mann, que questiona a necessidade de busca, mas também tenho outros poemas que fala sobre A.I e Waldos eleitos em cada parte planeta. Minha poesia, sobretudo, é uma poesia de referências, que quer dialogar com o leitor, dá aquela dor de cabeça gostosa e provocar interjeições de ‘Bem bolado!’”.

Rian Moreira é natural de Capanema, no nordeste do Pará. Ele atua como professor de Língua Portuguesa e como coordenador do Cine Barão de Capanema. O livro “Longa Travessia Ser a Dentro” reflete a conciliação dos opostos e a busca pelo amadurecimento, fruto de um trabalho de 10 anos feito pelo autor, que já planeja novidades. “Tenho alguns projetos em andamento. Um que é um livro sobre poemas que dialogam com as questões geopolíticas como as eleições americanas ou a invasão do Iraque, que, por sinal, acho que terei bastante material em breve pelo contexto. Outro seria de poemas infantis sobre a Vila de Peri Meri em Santarém Novo, local em que trabalho e que me acolheu muito e mais alguns que ainda estão apenas no plano das ideias.”, disse o escritor.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)