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'O Mandaloriano e Grogu': o que você precisa saber sobre o novo filme de 'Star Wars'

Estadão Conteúdo

Chegou aos cinemas brasileiros na quinta-feira, 21, O Mandaloriano e Grogu, novo filme do universo Star Wars que leva para as telonas a dupla que se tornou fenômeno no streaming quando estreou, em 2019, a série The Mandalorian. Mas o que é preciso saber - ou recordar - sobre os personagens antes de assistir ao filme?

Dirigido por Jon Favreau, criador da série, O Mandaloriano e Grogu apresenta uma aventura independente da dupla de personagens principais. Na trama, acompanhamos o caçador de recompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e seu aprendiz, Grogu, percorrendo a galáxia para caçar senhores de guerra remanescentes do Império Galáctico, a fim de garantir a ordem da Nova República.

Qual é a história do filme?

O filme se passa após os eventos das três temporadas do seriado, todas disponíveis no Disney+, e traz Mando e Grogu recebendo uma nova missão da coronel Ward (Sigourney Weaver).

Para tentar manter a paz, os dois precisam executar um perigoso resgate de Rotta the Hutt (Jeremy Allen White), o único filho de Jabba the Hutt, e fazer uma aliança instável com as criaturas menos confiáveis da galáxia em troca de uma informação importante.

No meio disso, os dois passam por inúmeras provações que testam sua lealdade e o quanto confiam na missão. O elenco, além dos nomes já citados, conta também com participação de Martin Scorsese.

É preciso ter assistido à série?

Embora o filme leve em conta os acontecimentos e as evoluções dos personagens vistas nas três temporadas da série e funcione, efetivamente, no lugar do que seria a quarta temporada, não é necessário tê-la visto para compreendê-lo.

A história funciona de forma independente, e o próprio filme fornece contextualizações importantes sobre personagens, locais e a relação entre eles.

Basta saber que Mando é um caçador de recompensas que viaja ao lado do pequeno Grogu, um ser da mesma espécie do Mestre Yoda e que ainda é uma criança. Apesar de sua aparência frágil, Grogu é sensível à Força e considerado extremamente poderoso.

O que vem depois do filme?

Embora tenha dado uma sobrevida sólida a Star Wars no streaming depois da conclusão controversa da terceira trilogia da Saga Skywalker, o Mandoverso, como ficou conhecido o conjunto de seriados derivado de The Mandalorian (com O Livro de Boba Fett, Ahsoka, Skeleton Crew), enfrenta um futuro incerto.

Relatos recentes da imprensa americana afirmam que a Lucasfilm não pretende expandir o universo destes personagens, como pareciam ser os planos iniciais. Após O Mandaloriano e Grogu, o próximo filme do universo a chegar aos cinemas será Star Wars: Starfighter, dirigido por Shawn Levy e estrelado por Ryan Gosling. A estreia está marcada para maio de 2027.

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