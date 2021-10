O Liberal te leva para curtir o show de Zé Vaqueiro da área lounge; veja como concorrer a ingressos

Quer curtir o show de Zé Vaqueiro e Ávine Vinny que vai dar o tom da sexta-feira de Círio em Belém? O Liberal vai sortear um par de ingressos para o Lounge do evento, e para participar só é necessário acessar oliberal.com/promozevaqueiro, e preencher os campos com nome, e-mail e telefone. O sorteio será na sexta-feira, 8, às 15h.

Veja como fazer:

No site, preencha os campos e clique em 'enviar e concorrer'

O grande show que reúne Zé Vaqueiro e Ávine Vinny será realizado no Espaço Náutico Marine Club, no dia 8 de outubro, a partir das 21h. Os ingressos estão à venda no site ticketou.com, e também nas lojas Classificados Liberal nos shoppings Boulevard e Pátio Belém.

Conheça o astro do piseiro

Dono de números expressivos nas plataformas digitais, Zé Vaqueiro é conhecido como um dos principais nomes do piseiro. Atualmente, ele aparece nos rankings de mais ouvidos das principais plataformas de música, como no Top 10 do YouTube e Spotify, e no Top 7 da Deezer.

Ouça 'Metade de um Abraço', lançamento recente do cantor:

Natural de Ouricuri (PE), Zé Vaqueiro já alcançou a marca de 1.6 bilhões de visualizações no canal oficial no YouTube e soma mais de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Sinônimo de sucesso, o artista ganhou o Brasil com os megahits "Letícia", cujo clipe tem mais de 271 milhões de views; "Tenho Medo", com mais de 270 milhões; e “Cangote”, que soma mais de 200 milhões de acessos no Youtube. Já "Volta Comigo BB" atingiu a marca de 150 milhões de visualizações. Seu lançamento mais recente pela Sony Music foi o EP “Vibe Original”.

Um dos nomes mais fortes da nova geração da música, o cantor Zé Vaqueiro já é referência no forró por levantar a bandeira do ritmo piseiro. Compositor de hits que ganharam as paradas de todo o país, Zé assina canções como “Vem me Amar”, que foi regravada por vários cantores de alcance nacional. Hoje, o artista integra o casting da produtora Vybbe, comandada por Xand Avião.