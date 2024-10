"O importante é aliar a moda com a liberdade", destaca a consultora de moda Karina Farias

A moda é abrangente e dentro desse campo do conhecimento ela também pode ser considerada como uma ferramenta de autoconhecimento. Nesta semana, o videocast Chá de Canela trouxe para a roda de conversa a consultora de moda e estrategista de cores, Karina Farias, que debateu sobre o tema "As suas cores revelam quem você é?". A profissional deu dicas e falou de que forma a moda pode ser aliada às questões de segurança e autoestima.

Hoje em dia uma das ferramentas que vem ganhando espaço para o trabalho de autoimagem é a coloração pessoal, a qual muita gente ainda tem dúvida para que serve. Diante disso, a consultora de moda, Karina Freitas, explica que se trata de mais uma ferramenta de autoconhecimento.

"Essas ferramentas são importante para nos favorecer e incentivar o nosso autoconhecimento. Eu parto do principio de que quanto mais nos conhecermos, isso melhora nossa confiança, nossa autoestima e também refelete em diversos âmbitos da nossa vida", pontua.

Cada pessoa tem sua preferência por cores e estilos, mas em muitas situações acabam ficando confusas para escolher os looks e também para saber o que lhe favorecem. E é justamente o interesse pelo conhecimento do ramo da moda que pode ajudar nessa construção de imagem.

"O universo da moda é amplo. Investir nessas ferramentas trazem benefícios, mas eu sempre gosto de deixar claro que as pessoas são livres para suas escolhas na hora dessa construção, pois ficar amarrada a um determinado ensinamento pode limitar. O importante é aliar o conhecimento com a liberdade", destaca Karina Farias.

Durante o bate-papo, Karina também contou de que forma vem trilhando o caminho em meio ao ramo da moda, uma vez que para muitas pessoas ainda se trata de um universo não muito acessível. Karina trabalha no ramo há dez anos. Ela é consultora de moda, professora e especialista em coloração pessoal.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação.A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.

Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Lucas Melo e Liana Gomes