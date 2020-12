O grupo Little Mix perdeu uma de suas integrantes

Na tarde de hoje (14), a girlband Little Mix perdeu uma de suas integrantes: Jesy Nelson anunciou que irá deixar o grupo.

“Após incríveis nove anos juntas, Jesy tomou a decisão de deixar o Little Mix. Este é um momento incrivelmente triste para todos nós, mas todas apoiamos completamente a escolha de Jesy. Nós a amamos muito, e concordamos que é muito importante que ela faça o melhor para a sua saúde mental e bem-estar.", escreveram as integrantes do grupo.

After an amazing 9 years together Jesy has made the decision to leave Little Mix. This is an incredibly sad time for all of us but we are fully supportive of Jesy.