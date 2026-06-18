'O Grinch' ganhará sequência com retorno de Jim Carrey, quase 30 anos depois

Ron Howard, 72, deve retornar como diretor, após comandar a comédia natalina que teve Carrey como o icônico personagem criado pelo autor Dr. Seuss. Howard também produzirá o filme ao lado de seu sócio da Imagine Entertainment, Brian Grazer, segundo a revista The Hollywood Reporter.

Nesta quinta-feira, 18, uma publicação no Instagram feita por Howard e pela Imagine Entertainment, confirmou a notícia, legendando uma foto de Carrey caracterizado como o Grinch no set de filmagem com a frase: "Ele é malvado... Uma sequência de O Grinch está em desenvolvimento".

O filme, ainda sem título, será escrito por Alec Berg, Jeff Schaffer e David Mandel, a equipe por trás da adaptação de O Gato, de 2003.

Segundo o ComicBook, Carrey foi escolhido para o papel, na época, porque atendia aos rigorosos critérios estabelecidos pelos herdeiros de Seuss, falecido em 1991. Uma carta dos herdeiros especificava que o Grinch deveria ter uma altura e porte físico muito específicos, incluindo exemplos de atores que se encaixariam nas características, como Carrey, Jack Nicholson, Robin Williams e Dustin Hoffman.

Em 2024, o astro de O Máskara e Todo Poderoso falou que estaria disposto a interpretar o Grinch novamente se algumas questões como a pelagem verde e as pesadas próteses do personagem fossem resolvidas.

"O problema é que, no dia da gravação, eu uso muita maquiagem e mal consigo respirar. Foi um processo extremamente excruciante", disse ele na época ao ComicBook. "As crianças estavam sempre na minha cabeça. É para as crianças. É para as crianças. É para as crianças. E agora, com a captura de movimento e coisas do tipo, eu poderia ter a liberdade de fazer outras coisas. Tudo é possível neste mundo."

Em outubro passado, foi noticiado que Carrey estava em negociações para estrelar uma adaptação cinematográfica em live-action de Os Jetsons. O vencedor do Globo de Ouro também reprisará seu papel como Dr. Robotnik em Sonic: O Filme 4, com estreia prevista para março de 2027.