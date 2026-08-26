'O Expresso da Meia-Noite' mostra o impacto do cinema no Cine CCBEU

Existem filmes que fazem o público gostar ainda mais de cinema. E quando esse filme é exibido em uma sala de projeção, diferentemente de um televisor ou celular, cresce o impacto das cenas, da trama, da trilha sonora, de tudo, enfim, que se relaciona ao trabalho. Esse é o caso de "O Expresso da Meia-Noite (Midnight Express)", filme do cineasta Alan Parker, com roteiro de Oliver Stone, trilha histórica de Giorgio Moroder e que será projetado no Cine CCBEU (Centro Cultural Brasil-Estados Unidos) nesta quinta-feira (27), às 18h.

Como apresentação do diretor Alan Parker, é bom saber que ele fez "Fama"(1980), "Pink Floyd The Wall" (1982), "Birdy" (1984), "Coração Satânico" (1987), "Mississippi em Chamas" (1988) e "The Commitments - Loucos pelo Soul" (1991), entre outros trabalhos. O roteirista Oliver Stone responde, entre outros trabalhos, pela cinebiografia da emblemática banda The Doors.

Lançado em 1978, "O Expresso da Meia-Noite" é considerado por muita gente como um dos filmes mais impactantes dos anos 1970. Esse trabalho conta a história real do estudante Billy Hayes, um jovem americano que acaba preso na Turquia ao tentar sair do país levando um carregamento da droga haxixe. Hayes é condenado inicialmente a quatro anos, acaba submetido a um sistema prisional brutal e vê na fuga sua única possibilidade de liberdade. O roteiro foi escrito por Oliver Stone a partir do livro "Midnight Express", de Billy Hayes e William Hoffer.

A trama de "O Expresso da Meia-Noite" transcorre na Turquia, mas as filmagens foram realizados em grande parte em Malta - na antiga fortaleza de Fort St. Elmo, em Valletta, utilizada para representar a prisão turca. O filme teve um orçamento de cerca de US$ 2,3 milhões, segundo o IMDb, e alcançou cerca de US$ 35 milhões nas bilheterias dos Estados Unidos e Canadá.

O ator Brad Davis interpreta Billy Hayes. Esse papel marcaria a carreira de Brad. O elenco reúne, também, John Hurt, Irene Miracle, Bo Hopkins, Randy Quaid e Paul L. Smith. Destaque para a atuação de John Hurt. Outro atrativo de "O Expresso da Meia-Noite" é a trilha sonora composta pelo italiano Giorgio Moroder. A música de Morodor ajuda a criar todo o clima claustrofóbico e angustiante da narrativa do filme.

"Esse filme marcou toda uma geração. Eu lembro muito bem que o filme tem o tempo inteiro uma narrativa de sofrimento, ele traz toda uma questão da brutalidade, do abuso de poder e da desumanização. Acho que isso é uma coisa muito forte no filme, e é uma sensação que a gente tem o filme inteiro, tanto que parece que, no final, que ele é libertado, que tem uma redenção, mas ele não é libertado, ele consegue fugir daquela situação. A gente consegue ter um alívio, mas o tempo todo tem uma angústia de tudo aquilo que a gente está vendo", destaca o crítico de cinema, jornalista Ismaelino Pinto, curador do Cine CCBEU.

O filme gerou polêmica na época de seu lançamento, recebendo críticas de que houve exagero com relação a cenas da prisão, apresentando os turcos de maneira negativa. No entanto, "O Expresso da Meia-Noite" recebeu seis indicações ao Oscar e conquistou duas estatuetas: de Melhor Roteiro Adaptado, para Oliver Stone, e Melhor Trilha Sonora, para Giorgio Moroder.

Uma curiosidade sobre o filme: o título não se refere a um trem; mas, dentro da gíria prisional apresentada no filme, significa fugir da prisão.

Serviço:

Cine CCBEU - Filme: "O Expresso da Meia-Noite"

Em 27 de agosto de 2026, às 18h

Na Unidade CCBEU, na Trav. Padre Eutíquio, 1309, próximo à Conselheiro Furtado.

Classificação: 18 anos (A18)

Duração: 2h 1m

Ingressos gratuitos pelo Sympla:

https://www.sympla.com.br/evento/cine-ccbeu-exibe-o-expresso-da-meia-noite--27-de-agosto--18h/3533309