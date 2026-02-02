'O Diabo Veste Prada 2': tudo o que você precisa saber sobre a continuação

O Diabo Veste Prada 2, a aguardada sequência do filme de 2006, está prestes a chegar aos cinemas, 20 anos depois do longa original. No último domingo, 1º, o segundo trailer da produção foi revelado, trazendo a reunião de personagens memoráveis que marcaram o primeiro trabalho.

No filme original, a trama gira em torno da jovem Andy (Anne Hathaway), uma recém-formada que passa a trabalhar na famosa revista Runway. Entretanto, os problemas se iniciam quando sua chefe Miranda (Meryl Streep) se demonstra uma pessoa bastante difícil de lidar. É então que a protagonista passa por desafios em sua profissão e vida pessoal, dentre eles, impressionar e provar seu valor à superior.

A sequência traz as personagens e seus colegas de volta às telas, mas também conta com novos nomes em seu elenco. Descubra a seguir tudo o que se sabe sobre O Diabo Veste Prada 2.

Sinopse

20 anos depois do primeiro filme, Miranda passa por crises em sua profissão. A editora precisa lidar com questões relacionadas à mudanças no mercado da moda e do jornalismo, em especial, na forma como notícias são consumidas. Os atritos entre ela e Andy estão de volta, já que agora, a sua antiga assistente assumiu um cargo alto dentro da Runway e passa a tomar decisões importantes que impactam a vida de sua ex-chefe.

Elenco

Além de Anne Hathaway e Meryl Streep reprisando seus papéis, o elenco de O Diabo Veste Prada 2 dá as boas vindas a Simone Ashley, Lucy Liu, BJ Novak, Justin Theroux, Lady Gaga e Pauline Chalamet. Além dos novos personagens, Emily Blunt, Stanley Tucci, Tracie Thoms e Tibor Feldman também estão de volta ao filme.

No último domingo, 1º, o trailer de O Diabo Veste Prada 2 foi divulgado. Nele, o quarteto principal retoma os seus papéis e se reencontram. O clipe, ao som de Vogue, da Madonna, é marcado pelo aparente desconhecimento de Miranda perante Andy e Emily, que agora, passam a ter que trabalhar juntas mais uma vez.

Quando e onde lança?

O Diabo Veste Prada 2 chega aos cinemas brasileiros no dia 30 de abril.