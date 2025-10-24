Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'O Agente Secreto': Wagner Moura é premiado no Festival de Cinema de Chicago

A expectativa só aumenta! O Oscar deve anunciar os seus indicados em 22 de janeiro de 2026

Estadão Conteúdo
fonte

'O Agente Secreto' estreia nos cinemas no dia 6 de novembro (Divulgação)

O Festival de Cinema de Chicago anunciou nesta sexta-feira, 24, que o ator brasileiro Wagner Moura foi o vencedor na categoria de Melhor Ator por sua atuação no filme O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho.

"Ao longo de sua performance, ele atua como um intermediário, permitindo-nos viajar em seu lugar como espectadores. Sua presença é autêntica, empática, muitas vezes hipnótica e nunca exagerada. Ele dominou a capacidade de incorporar um personagem em todas as suas nuances e ao longo de todo o arco narrativo", defendeu o júri na sua escolha.

Em seu perfil no X, antigo Twitter, Kléber Mendonça Filho parabenizou o ator: "Wagner Moura, você merece".

A revista Hollywood Reporter, especializada na cobertura de entretenimento nos Estados Unidos, prevê que O Agente Secreto pode ser indicado a cinco categorias no Oscar, incluindo a de Melhor Ator para Wagner, e de Melhor Direção para Kleber.

Outra revista, a Variety, também aposta que Wagner concorrerá à estatueta do Oscar na categoria de Melhor Ator.

Datas importantes

O Agente Secreto estreia oficialmente nos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro. Antes disso, será possível assistir ao filme dentro da programação da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo que segue com a sua programação até o próximo dia 30. O longa-metragem será exibido em mais três oportunidades dentro da Mostra: neste sábado, 25, às 16h40, no Cinesesc; no dia 28 de outubro, às 20h, na Cultura Artística; e no dia 29, às 19h40, no Espaço Petrobras de Cinema 1 e 2.

O Oscar deve anunciar os seus indicados em 22 de janeiro de 2026 e a cerimônia de premiação acontecerá no dia 15 de março.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/O AGENTE SECRETO/WAGNER MOURA/PRÊMIO/FESTIVAL DE CHICAGO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BALLET

'Sagração': Theatro da Paz recebe Cia Deborah Colker com apresentações até domingo (26)

Espetáculo reúne 15 bailarinos e cenografia de Gringo Cardia com 170 bambus de quatro metros de altura

24.10.25 8h00

FUNK

Andressa Urach aparece como MC Ímola em produção realizada por paraense

O personal stylist de celebridades, André de Moraes, produziu a artista para sua nova fase artística. Profissional foi jurado do Rainha das Rainhas 2025

23.10.25 16h40

SE PROGRAME!

Programação do Global Citizen Festival: Amazônia terá shows e interatividade a partir das 15h

Na parte externa do Mangueirão, terá ativação exclusiva

23.10.25 16h10

PROGRAMAÇÃO

Alane Dias será apresentadora no Global Citizen: Amazônia

Últimos ingressos disponíveis gratuitamente e exclusivamente para moradores de Belém e do Estado do Pará

23.10.25 15h44

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Que horas começa o Global Citizen Festival: Amazônia? Veja horários de abertura, transmissão e shows

Festival será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro, com shows gratuitos de artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin

24.10.25 8h00

ENTENDA

Perdeu tudo? Filho de Hebe Camargo coloca roupas da mãe à venda em brechó a partir de R$ 49

Mais de 500 peças pessoais, entre roupas, sapatos e acessórios, estão disponíveis

24.10.25 13h21

celebridades

Kim Kardashian está com aneurisma cerebral e culpa divórcio conturbado com Kanye West

A notícia foi revelada no trailer da nova temporada do reality de sua família

24.10.25 11h38

BALLET

'Sagração': Theatro da Paz recebe Cia Deborah Colker com apresentações até domingo (26)

Espetáculo reúne 15 bailarinos e cenografia de Gringo Cardia com 170 bambus de quatro metros de altura

24.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda