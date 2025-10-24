'O Agente Secreto': Wagner Moura é premiado no Festival de Cinema de Chicago

O Festival de Cinema de Chicago anunciou nesta sexta-feira, 24, que o ator brasileiro Wagner Moura foi o vencedor na categoria de Melhor Ator por sua atuação no filme O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho.

"Ao longo de sua performance, ele atua como um intermediário, permitindo-nos viajar em seu lugar como espectadores. Sua presença é autêntica, empática, muitas vezes hipnótica e nunca exagerada. Ele dominou a capacidade de incorporar um personagem em todas as suas nuances e ao longo de todo o arco narrativo", defendeu o júri na sua escolha.

Em seu perfil no X, antigo Twitter, Kléber Mendonça Filho parabenizou o ator: "Wagner Moura, você merece".

A revista Hollywood Reporter, especializada na cobertura de entretenimento nos Estados Unidos, prevê que O Agente Secreto pode ser indicado a cinco categorias no Oscar, incluindo a de Melhor Ator para Wagner, e de Melhor Direção para Kleber.

Outra revista, a Variety, também aposta que Wagner concorrerá à estatueta do Oscar na categoria de Melhor Ator.

Datas importantes

O Agente Secreto estreia oficialmente nos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro. Antes disso, será possível assistir ao filme dentro da programação da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo que segue com a sua programação até o próximo dia 30. O longa-metragem será exibido em mais três oportunidades dentro da Mostra: neste sábado, 25, às 16h40, no Cinesesc; no dia 28 de outubro, às 20h, na Cultura Artística; e no dia 29, às 19h40, no Espaço Petrobras de Cinema 1 e 2.

O Oscar deve anunciar os seus indicados em 22 de janeiro de 2026 e a cerimônia de premiação acontecerá no dia 15 de março.