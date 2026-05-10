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'O Agente Secreto' e outros brasileiros ganham prêmios Platino em 2026

O longa, que se passa em Recife durante a ditadura militar brasileira, foi um dos grandes destaques do cinema nacional nos últimos anos, ao lado de Ainda Estou Aqui

Estadão Conteúdo
fonte

'O Agente Secreto' (Divulgação)

O cinema brasileiro foi premiado na lista de vencedores das principais categorias dos prêmios Platino, no México, na noite do sábado, 9. Além de O Agente Secreto, que recebeu quatro troféus, Apocalipse nos Trópicos, documentário de Petra Costa, e a novela Beleza Fatal, do streaming HBO Max, estão entre os ganhadores.

O principal prêmio da noite, o de melhor filme ibero-americano de ficção, ficou para O Agente Secreto, assim como o de roteiro, o de ator (Wagner Moura) e de diretor (Kleber Mendonça Filho).

O longa, que se passa em Recife durante a ditadura militar brasileira, foi um dos grandes destaques do cinema nacional nos últimos anos, ao lado de Ainda Estou Aqui.

Chegou a disputar o Oscar no último mês de março em diversas categorias, mas não levou nenhum. Na categoria internacional, o prêmio ficou para o norueguês Valor Sentimental.

Apocalipse nos Trópicos fala sobre a relação de líderes de religiões evangélicas no Brasil com o contexto político e social do País na atualidade.

Beleza Fatal, por sua vez, é um folhetim de Raphael Montes que traz um elenco de peso com nomes como Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz. A produção foi bastante elogiada pela crítica e renovada para a 2.ª temporada.

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Mesmo após o reconhecimento internacional, com a conquista de prêmios, a artista mantém a atividade de artesã que exerce há duas décadas

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Kleber já havia abordado o assunto à época em que O Agente Secreto, quando chegou a publicar uma carta aos projecionistas e responsáveis pelos cinemas pedindo cuidado em relação ao som

Lista de vencedores dos prêmios Platino em 2026

Melhor Filme Iberoamericano de Ficção: O Agente Secreto Melhor Comédia Iberoamericana de Ficção: La Cena Melhor Filme de Animação: Olivia & Las Nubes Melhor Documentário: Apocalipse nos Trópicos Melhor Estreia: Sorda Melhor Direção: Kleber Mendonça Filho (O Agente Secreto) Melhor Interpretação Masculina: Wagner Moura (O Agente Secreto) Melhor Interpretação Feminina: Blanca Soroa (Los Domingos) Melhor Roteiro: Kleber Mendonça Filho (O Agente Secreto) Melhor Minissérie ou série de TV: O Eternauta Melhor ator em minissérie ou série de TV: Ricardo Darín (O Eternauta) Melhor atri em minissérie ou série de TV: Paulina Gaitán (Las Muertas) Melhor Criador em minissérie ou série de TV: Bruno Stagnaro (O Eternauta) Melhor Série de Longa Duração: Beleza Fatal

Vale destacar que O Agente Secreto também já havia sido anunciado como vencedor de outras categorias dos prêmios Platino na quinta-feira, 7:

Melhor Música Original: Tomas Alvez Souza, Mateus Alves (O Agente Secreto) Melhor Direção de Montagem: Eduardo Serrano, Matheus Farias (O Agente Secreto) Melhor Direção de Arte: Thales Junqueira (O Agente Secreto)

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