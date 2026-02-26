O Agente Secreto concorre nesta quinta (26) ao prêmio César, o 'Oscar francês'

A cerimônia de premiação do César 2026, conhecido como o 'Oscar francês', ocorre nesta quinta-feira, 26, no Olympia, em Paris. O filme brasileiro O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, compete na categoria de Melhor Filme Internacional, um dos principais prêmios da noite.

A produção nacional concorre com Sirât (Espanha), O Cão Preto (China), Uma Batalha Após a Outra (Estados Unidos) e Valor Sentimental (Noruega).

Criado em 1976, o César é considerado o prêmio mais significativo do cinema francês. A premiação é frequentemente comparada ao Oscar devido à sua importância na indústria audiovisual europeia e é organizada pela Academia de Artes e Técnicas do Cinema da França.

Filmes e homenagens no César 2026

Nesta edição, o longa Nouvelle Vague, de Richard Linklater, recebeu o maior número de indicações, liderando a disputa com dez nomeações, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção. Além das categorias competitivas, a Academia de Cinema da França também concederá o César Honorário a Jim Carrey, em reconhecimento à sua carreira no cinema.

Como acompanhar a cerimônia do César 2026

A 51ª edição do César inicia às 20h45 no horário de Paris, o que corresponde às 16h45 no horário de Brasília. Não haverá transmissão ao vivo da cerimônia no Brasil.

A emissora original francesa é o Canal+. Para assistir online à transmissão, o acesso à plataforma pode exigir o uso de VPN.

É possível que a premiação seja veiculada posteriormente pelo TV5MONDE, um canal de TV por assinatura com operação no Brasil, e também pelo serviço de streaming correspondente, o TV5MONDEplus.

A forma mais garantida de acompanhar os resultados do César em tempo real é por meio das redes sociais, como o Instagram oficial do prêmio e as páginas do Canal+ no YouTube e no X (antigo Twitter).