Núbia Oliiver processa Facebook após conta com fotos de seus pés ser desativada

A modelo Núbia Oliiver está processando o Facebook na justiça por ter perdido uma conta com mais de cinco mil seguidores no Instagram na qual compartilhava apenas fotos dos pés. Ela criou o perfil porque grande parte de seus fãs se interessa por esse tipo de conteúdo enquanto uma espécie de fetiche, porém, ele foi desativado sem qualquer justificativa, de acordo com a modelo. Ela descobriu que havia perdido acesso à conta no dia 13 de maio e a empresa não fez nenhuma comunicação prévia sobre o motivo.

De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, que teve acesso aos autos do processo, na ação, Núbia ressaltou a importância da conta para sua vida profissional, principalmente após a pandemia da covid-19. A modelo chegou a questionar o Instagram sobre o motivo da desativação, já que a página só tinha fotos de pés, mas a única “informação” apresentada foi a de que a desativação se deu em virtude de uma violação dos termos da plataforma.

Ela alega na ação que até hoje não sabe qual regra violou que justificasse a perda de acesso à conta. Núbia também listou outros perfis ativos na rede social com o mesmo tipo de conteúdo. A modelo pediu uma tutela de urgência, para a empresa Facebook adotar as medidas necessárias para retomada do acesso ao perfil na rede Instagram e uma indenização a título de danos morais no montante de R$ 20 mil.