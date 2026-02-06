Novos talentos do circo se apresentam no Cabaré Xêroso, em Belém

O espetáculo Cabaré Xêroso, edição especial Te Abicora pra Rua, apresenta novos talentos do circo em Belém nos dias 7 e 8 de fevereiro. O evento gratuito, que inclui números de palhaçaria e malabarismo, acontece às 19h na Praça Dom Alberto Ramos, localizada no bairro da Marambaia. Esta programação marca o encerramento do projeto de formação circense que capacitou 15 artistas locais.

O projeto "Formação Circense Te Abicora pra Rua" ofereceu aulas, práticas e intercâmbios artísticos a 15 artistas ao longo de semanas. O Cabaré Xêroso adota um formato colaborativo, permitindo ao público contribuir voluntariamente, reforçando uma experiência acessível e inclusiva para a comunidade.

Apresentações circenses para todas as idades

O espetáculo reúne diversas linguagens circenses, como palhaçaria e malabarismo, ideal para públicos de todas as idades. A iniciativa visa transformar a praça em um ponto de encontro e convivência. O objetivo é estimular a interação entre artistas e espectadores, resgatando a tradição do circo como uma manifestação cultural popular.

Esta edição especial exibe os trabalhos desenvolvidos pelos artistas durante a formação. O projeto contou com a participação de professores convidados vindos do Ceará. O formato dinâmico do cabaré permite que cada artista mostre sua própria linguagem, resultando em um espetáculo coletivo diversificado. A ação também valoriza artistas locais e fortalece a ocupação cultural dos espaços públicos de Belém.

Intercâmbio e capacitação com profissionais experientes

Os artistas passaram por um processo de formação e capacitação circense. Este incluiu um importante intercâmbio com profissionais experientes do setor. Entre eles, destaca-se Sâmia Bittencourt, uma das oficineiras do projeto. Ela possui mais de 30 anos de atuação como palhaça, acrobata, atriz, dançarina e diretora.

Sâmia Bittencourt comenta sobre a experiência: “A troca com os alunos está sendo incrível, porque surgiram várias questões e perguntas sobre a palhaçaria. As atividades que eu trouxe têm muito a ver com técnica para aprimorar, entender e encontrar o palhaço de cada artista. Nas apresentações, o público vai encontrar pessoas em processo, com o grande objetivo de ver o mundo com outro olhar. Por isso, provocar o riso, a alegria e o encantamento de perceber o mundo.”

Multiartista paraense destaca importância da formação

A multiartista e pesquisadora Jam Bil está entre os talentos que se apresentarão. Ela participa pela primeira vez do Cabaré Xêroso. Com uma trajetória consolidada na cena artística de Belém, Jam Bil ressalta a relevância da formação para abrir novos caminhos criativos.

Jam Bil afirma: “A formação nos proporcionou experiências e possibilidades de criações absurdas a partir dos laboratórios que realizamos. Acredito muito na potência da comédia, da palhaçaria e do riso como dispositivos culturais. Os oficineiros nos trouxeram teoria, prática e técnicas com diversas perspectivas sobre a linguagem da comicidade.”

A artista adianta que prepara uma apresentação especial. “Na minha apresentação vai ter um pouquinho de cada artista que esteve nessa formação, junto de várias técnicas e experimentos que estamos desenvolvendo”, completa Jam Bil.

Serviço

Evento: Cabaré Xêroso – Edição Especial Te Abicora pra Rua

Cabaré Xêroso – Edição Especial Te Abicora pra Rua Datas: 7 e 8 de fevereiro

7 e 8 de fevereiro Horário: 19h

19h Local: Praça Dom Alberto Ramos – bairro da Marambaia, Belém (PA)

Praça Dom Alberto Ramos – bairro da Marambaia, Belém (PA) Entrada: Gratuita

Gratuita Classificação: Livre