Novo teaser de 'Verdades Secretas 2' atiça o público com cenas quentes

A Globo divulgou nesta terça-feira (19) o segundo teaser de "Verdades Secretas 2", que estreia amanhã na plataforma Globoplay, e acendeu a curiosidade do telespectador que aguarda pela continuação da minissérie. O vídeo destaca novas cenas de sexo em estilo BDSM protagonizadas pelas personagens Angel (Camila Queiro) e Giovanna (Agatha Moreira), além de sequências de ação, suspense e violência. As informações são do portal UOL.

O novo teaser, com dois minutos de duração, é pontuado por chamadas formadas pelas palavras "indecente", "imoral", "obscena", "viciante", "vingativa" e "não recomendada". No vídeo, Angel dá a sua versão para a morte de Alex (Rodrigo Lombardi) e Giovanna busca a ajuda de Cristiano (Rômulo Estrela) para provar que a rival matou seu pai. As cenas destacam o lado mais visceral da trama, que mistura ambição, poder, sexo, drogas e mistérios a serem revelados.