Novo 'O Senhor dos Anéis' anuncia elenco com Jamie Dornan como Aragorn
Ambientado entre os eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel, A Caçada por Gollum é inspirado em notas de rodapé de Tolkien
O Senhor dos Anéis: A Caçada por Gollum teve seu elenco principal anunciado na noite dessa terça-feira, 14. Durante apresentação na CinemaCon, que ocorre nos Estados Unidos, a Warner confirmou os retornos de veteranos da franquia como Elijah Wood (Frodo Bolseiro), Ian McKellen (Gandalf), Lee Pace (Thranduil) e Andy Serkis (Gollum e Smeagol), que também vai dirigir a produção.
Aragorn, um dos personagens mais adorados das histórias de J.R.R. Tolkien, será interpretado por Jamie Dornan (O Turista), substituindo Viggo Mortensen. Além dele, a vencedora do Oscar Kate Winslet e Leo Woodall (The White Lotus) completam o elenco.
Ambientado entre os eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel, A Caçada por Gollum é inspirado em notas de rodapé de Tolkien e mostrará Aragorn procurando por Gollum por toda a Terra Média, antes que ele revele a localização do Um Anel para o vilão Sauron.
Diretor das trilogias O Senhor dos Anéis e O Hobbit, Peter Jackson retorna como produtor do novo longa. O roteiro é assinado por Philippa Boyens, Phoebe Gittins, Arty Papageorgiou e Fran Walsh.
O Senhor dos Anéis: A Caçada por Gollum tem estreia marcada para dezembro de 2027. A franquia também tem outro filme, The Lord of the Rings: Shadow of the Past, em desenvolvimento, com roteiro assinado pelo comediante e apresentador Stephen Colbert, fã assumido da obra de Tolkien, ainda sem previsão de estreia.
A trilogia O Senhor dos Anéis está disponível para streaming na HBO Max, tanto em suas versões originais, quanto estendidas. A trilogia O Hobbit está espalhada em outros streamings, com O Hobbit: Uma Jornada Inesperada integrando o catálogo do Universal+ e O Hobbit: A Desolação de Smaug e O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos disponíveis no MGM+ - ambos canais acessíveis pelo Prime Video.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA