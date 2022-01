Novo livro de Carpinejar retrata a despedida e o luto

O escritor, jornalista e professor universitário, Fabrício Carpinejar, autor de 48 livros e vencedor de vários prêmios literários – entre eles o Jabuti, maior honraria nacional dedicada às letras, por duas vezes, está vivendo uma verdadeira maratona pelo Brasil para divulgar seu mais novo livro “Depois é nunca”, lançado pela editora Bertrand. O autor gaúcho que mora em Porto Alegre, esteve recentemente no Rio de Janeiro para participar da Bienal do Livro 2021 e, logo em seguida, rumou para Teresina, onde participa do Salão do Livro do Piauí (Salipi). Entre uma palestra e outra, autógrafos e fotos com seus seguidores, que somente no instagram somam mais de um milhão, ele concedeu uma entrevista para o Caderno Magazine para falar de seu mais novo trabalho, seu segundo livro escrito nesse período de pandemia.

Enquanto "Colo, por favor!", primeira obra escrita e tempos de Covid-19, o poeta reúne 40 crônicas e 40 frases sobre saudade, amor, medo, angústia e solidão, em “Depois é nunca”, ele reflete sobre as milhares de perdas de vidas com a chegada do coronavírus. “São livros diferentes. O primeiro é uma homenagem a minha mãe, porque não queria que ela passasse por esse mundo sem saber da gratidão que tenho por ela. É uma biografia autorizada dos pensamentos. Já o atual, fala da despedida, do luto, porque não podemos banalizar a partida, a dor de quem fica. O luto não é uma doença, ele é incurável. As pessoas vão conviver para sempre com ele. Com o tempo você acomoda a dor, mas ela não passa”, explica.

Carpinejar é, hoje, um dos maiores sucessos do mercado editorial brasileiro, com mais de 750 mil exemplares vendidos. Por todos os lugares onde o autor tem passado para falar sobre o livro com o público, o sucesso tem sido garantido. Tanto assim, que Fabrício comemora os números alcançados pela atual publicação. “Em um mês, ele já está na segunda edição, indo para a terceira, o que representa cerca de 100 mil exemplares vendidos”, diz. “E em todas as minhas participações presenciais tenho aproveitado para abraçar as pessoas, porque nesse momento elas estão precisando muito disso”, acrescenta.

“Depois é nunca” é um livro leve e ao mesmo tempo denso que deixa um recado muito claro aos leitores: não dá para adiar mais nada. É preciso aceitar a intensidade imperfeita dos dias. “Antes vivíamos tal qual uma fatura de cartão de crédito, onde se tirava fiado para pagar depois. Agora isso mudou drasticamente, porque precisamos pagar à vista aquilo que é essencial. Não dá mais para postergar e adiar as nossas vontades”, compara.

Procon do Amor

Mas não são apenas os livros de Carpinejar que costumam ter um público cativo. O autor utiliza as redes sociais para se manter próximo de seus seguidores e compartilhar os chamados guardanapos, onde sempre escreve frases reflexivas. Ele também realiza lives batizadas de “Procon do Amor – Contra Fraudes Amorosas”. Uma espécie de consultório sentimental onde seus seguidores levam a suas desilusões, suas queixas e questionamentos e escutam a opinião do Fabrício sobre o assunto.

A ideia é aliviar o coração dos aflitos e dos apaixonados. “Quando você escreve sobre uma dificuldade amorosa isso ajuda a cicatrizar essa dor”, justifica ele que se intitula, “um palpiteiro do coração”.

Ele diz que começou a escrever sobre o assunto quando percebeu que uma boa parte das pessoas, especialmente das mulheres, se mantinham em uma relação ruim por acomodação. “Todo mundo tem direito a um amor sincero. Mas muitas pessoas acabam se acomodando em uma relação triste por costume, por medo de mudar”, acredita.

Entre os problemas mais comuns que chegam ao seu “consultório sentimental” há um bastante recorrente. “Ser traído e querer voltar com aquela pessoa achando que isso não vai acontecer de novo”, diz.

Serviço: Livro “Depois é nunca”. Autor: Carpinejar, editora: Bertrand Brasil