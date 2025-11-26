Capa Jornal Amazônia
Novo 'Esqueceram de Mim'? Macaulay Culkin dá ideia para continuação

Estadão Conteúdo

Clássico dos anos 1990, a franquia Esqueceram de Mim transformou o então ator-mirim Macaulay Culkin em uma estrela mundial. Agora, com 45 anos, o ator cogita reviver Kevin McCallister em uma possível nova sequência do filme.

Ele excursiona pelos Estados Unidos com a turnê A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, que promove a exibição do filme originalmente lançado em 1990 e uma sessão de perguntas e respostas com fãs. Quando perguntado se toparia viver novamente Kevin McCallister, o ator disse que não é totalmente avesso à ideia, mas reforçou: "Teria que ser perfeito".

"Eu tive uma ideia. Sou um viúvo ou um divorciado e estou criando um filho. Estou trabalhando muito e não estou dando a devida atenção e o filho está ficando um pouco chateado comigo. Aí eu fico trancado para fora. Ele não me deixa entrar; é ele quem arma as ciladas. A casa seria uma espécie de metáfora para o nosso relacionamento, uma forma de eu ser aceito de volta no coração dele", resumiu a sua ideia de trama.

Na história original, o menino Kevin McCallister, de 8 anos, é deixado sozinho em casa por engano, quando o resto da família segue para as férias em Paris. Inicialmente, Kevin gosta de estar sozinho, mas logo percebe que a casa está sendo invadida por dois ladrões. Ele vai precisar encarar isso com coragem.

Ao todo, a franquia teve seis filmes. O primeiro filme se tornou um sucesso de bilheteria, arrecadando 476 milhões de dólares em todo o mundo e se tornando o segundo filme de maior bilheteria de 1990. Macaulay Culkin retornou para a sequência de 1992, Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York. O elenco foi trocado nos quatro filmes seguintes.

