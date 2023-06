Vai Na Fé: Sol decide testemunhar contra Theo após conhecer Grazi

Na novela "Vai Na Fé", exibida pela Globo, Ben (Samuel de Assis) e Jenifer (Bella Campos) estão decididos a buscar provas para conseguir colocar Theo (Emilio Dantas) na cadeia. Agora, a dupla encontrou Grazi (Lorena Lima), outra vítima do vilão, que contou sua história para Sol (Sheron Menezzes) e acabou encorajando a dançarina a também denunciar o abuso cometido pelo empresário.

VEJA MAIS

A declaração da moça muda completamente a vida de Sol, que até então queria manter o crime em segredo por causa da família, mas Jenifer acabou contando tudo após o vilão ter ido visitá-la em Piedade.

O encontro entre as duas acontece no escritório de Ben, quando Grazi começa a relatar o abuso sofrido por Theo, de forma semelhante ao que aconteceu com a dançarina, há 20 anos.

“Se eu fechar os olhos, eu vejo ele. Sorrindo. Feliz enquanto eu me sinto um lixo”, diz a moça. “Sei bem como é”, responde Sol.

O relato toca a backing vocal, que se mostra solidária à Grazi por ter forças de expor o crime. "Sinto muito que você tenha passado por isso, que ele tenha repetido com você exatamente o que ele fez comigo. A bebida, a promessa de cuidado. Obrigada por ser tão corajosa. Por estar aqui para denunciar esse canalha",

Após a conversa, a ex de Lui Lorenzo (José Loreto) afirma que se sente forte e procura Ben para afirmar que está decidida a também denunciar o crime, mesmo ele já estando prescrito. “Eu decidi que quero testemunhar contra esse demônio! Como disse minha filha: 'Estamos falando de um criminoso à solta'. Chega!”, desabafa Sol.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)