Vai Na Fé: Theo chantageia Kate para ficar próximo de Jenifer

Na novela "Vai Na Fé", Theo (Emilio Dantas) vai até o Icaes para encontrar Jenifer (Bella Campos) e acaba flagrando Kate (Clara Moneke) beijando Rafa (Caio Manhente). Ao descobrir que a ex-amante namora o filho dele, o empresário vai usar a nova informação para chantagear a garota.

VEJA MAIS

Sem saber de nada, Rafa apresenta a namorada para Theo, que age com deboche diante da filha de Bruna (Carla Cristina Cardoso). Jenifer presencia tudo e fica irritada com o vilão, pois imagina que ele vai querer interferir na relação e expor o passado com Kate.

“Esquece aquela garota que você acha que conheceu. Ela gosta mesmo do Rafa. E ele dela! E seu filho mudou, não mudou? Para melhor. Não estraga a felicidade deles!”, pede a estudante.

Theo não dá ouvidos à filha e liga para a ex-amante logo em seguida para marcar um encontro a sós e assim colocar a chantagem em prática.

“Poxa, Katezinha. Depois de tudo o que a gente viveu, eu não mereço nem uma conversinha? Acho que a gente tem muito o que falar. Ou prefere que eu conte para o meu filho quem você é?”, ameaça ele.

A ligação deixa a namorada de Rafa desesperada e ela resolve sair de casa para encontrar Theo dentro do carro, em Piedade, e pergunta o que ele irá fazer com ela.

“Você vai me ajudar a te ajudar. Ah, Katezinha, sempre duvidando das minhas boas intenções. Tudo o que eu quero é me aproximar da minha filha. Por sorte, ela é sua melhor amiga. É por aí", informa ele.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de Oliberal.com Ádna Figueira)