Vai Na Fé: Jenifer desmascara Theo na frente de Marlene

Na novela "Vai Na Fé", da Globo, desde que descobriu ser o pai biológico de Jenifer (Bella Campos), Theo (Emilio Dantas) não aceita ficar distante e tenta mimar a garota como pode, presenteando com carro e, desta vez, oferecendo dinheiro para ajudá-la. Ao receber mais uma visita do vilão, a namorada de Hugo (MC Cabelinho) fica irritada e conta toda a verdade sobre o passado do empresário e o crime cometido contra Sol (Sheron Menezzes).

Ao tocar a campainha, o empresário pergunta para Sol onde está Jenifer. Ben (Samuel de Assis) está perto da entrada da casa e avisa ao vilão que ele não pode continuar indo à casa da família de Jenifer sempre que quiser.

Nesse momento, Marlene (Elisa Lucinda) observa a confusão se formando e manda Theo entrar, oferece café para ele, que logo informa ter boa condição financeira para dar a oportunidade da filha estudar no exterior.

“Jenifer, por força das circunstâncias, nós vivemos separados todos esses anos. Eu quero construir uma ponte entre nós”, diz Theo.

A estudante afirma para o marido de Clara (Regiane Alves) que eles nunca terão uma relação de pai e filha. "Pode dar carro, viagem, o que for que eu não estou à venda. Agora vai embora!”, grita Jenifer.

Sem entender a revolta da neta, a dona da casa repreende Jenifer e diz que ela agiu com falta de educação. Cansada de guardar o segredo da avó, a filha de Sol revela o motivo para querer Theo longe de toda a família.

“Sabe o que ele fez 20 anos atrás? Encontrou minha mãe, que era namorada do amigo dele, e a embebedou. Esse sujeito abusou da sua filha!”, revela Jenifer.

Sol começa a chorar ao relembrar o passado e Ben tenta partir para cima do ex-amigo, expulso por Marlene do local. “O senhor, saia da minha casa. Fora!”, diz a mãe de Sol.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)