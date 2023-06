Terra e Paixão: Aline termina caso com Daniel após conversar com Graça

Aline (Bárbara Reis) terminou a relação com Daniel (Johnny Massaro) após "cair" na armadilha de Graça (Agatha Moreira), que procura a professora para informar que ela é apenas um passatempo na vida do advogado. Na novela "Terra e Paixão", a fala da filha de Gladys (Leona Cavalli) deixa a moça decepcionada e ela acaba colocando um ponto final no relacionamento.

Daniel está perdidamente apaixonado pela mãe de João (Matheus Assis) e já havia informado para ela que terminaria o noivado com Graça para levar a nova relação adiante.

A dona da butique então é informada por Irene (Glória Pires) de que Aline é a amante do filho de Antônio (Tony Ramos) e, após inventar uma falsa gravidez, a garota vai até a casa da viúva e a convence a terminar a relação com o advogado.

"Você me dá até pena. Daniel só está se divertindo, mas você acredita que tem um relacionamento", diz Graça.

Aline garante para a filha de Gladys que a relação dos dois é de amor e que ela não está com ele devido à fortuna dos La Selva. "Pense no futuro, quando ele tiver perdido tudo, olhar para você e a si mesmo. Será que valeu a pena? Ele vai te odiar", retruca Graça.

Após a dona da butique conseguir o que queria, a viúva procura o amado e encerra o caso com ele. "Sinto que estou estragando sua vida. É melhor a gente se separar", dirá para o amado.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de Oliberal.com Ádna Figueira)