Qual o final de Marion em Paraíso Tropical? Trambiqueira vira camelô; confira

Marion, personagem de Vera Holtz em Paraíso Tropical, vai se dar mal no final da novela. A trambiqueira se depara com todos os seus planos sendo arruinados e acaba vendendo bugigangas na praia de Copacabana.

Em sua última tentativa de se dar bem, Marion recebe uma carta de Urbano (Eduardo Galvão) que, vivendo no estrangeiro, não se esquece de dar um presente à amiga.

Contudo, o “mimo” será o colar de esmeraldas que Bebel jogou no mar. O utensílio que fica de presente para a promotora de eventos nada mais é do que a bijuteria que ela colocou no lugar para enganar o milionário.

Endividada e sem nenhuma perspectiva de tirar o pé da lama, Marion terá que trabalhar como camelô. Nas últimas cenas da novela, ela aparece tentando vender o colar como se fosse, de fato, um item valioso.

Tatiana (Lidi Lisboa) aparece na hora para desmascarar a ex-sogra, revelando que o colar não passa de uma falsificação. As duas então armam um barraco em pleno calçadão de Copacabana. A confusão é interrompida por outra ainda maior: a polícia chega para dar uma batida no local, e Marion é obrigada a fugir para não ser pega pelo “rapa”. Ela termina a história fugindo com todas as suas muambas.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão