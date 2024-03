Paraíso Tropical: Ivan é filho de Antenor na novela? Segredo acaba em tragédia e mortes

A verdadeira origem de Ivan (Bruno Gagliasso) só virá à tona no último capítulo de Paraíso Tropical, novela em reexibição pelo Vale a Pena Ver de Novo. O rapaz entrará em parafuso ao descobrir ser fruto de uma relação entre Antenor (Tony Ramos) com uma copeira de Paraty, mas o herdeiro nem terá tempo de desfrutar da fortuna do empresário, já que será morto por Olavo (Wagner Moura) logo após a revelação.

Na novela, o jovem acredita ser filho de Marion (Vera Holtz) com um ex-motorista já falecido. Entenda o final de Ivan em Paraíso Tropical.

Qual o final de Ivan em Paraíso Tropical?

No final da trama, Ivan será feito de refém pelo meio-irmão durante um embate com Daniel (Fábio Assunção) na cada de Marion. "Não me mata, Olavo. Eu sou teu irmão. Não me mata, por favor", implorará o rapaz.

Nesse momento, Antenor invadirá o apartamento e revelará que Jáder (Chico Diaz) terá contado a verdade. "Não mata meu filho. Eu já sei de tudo. O Jader me contou, ele morreu. Antes de morrer, ele me contou", disparará o executivo.

O vilão se revoltará, já que pretendia usar o segredo para surrupiar a herança do meio-irmão. O crápula já terá obrigado o rapaz a assinar um testamento em que deixava todos os bens em seu nome. "Você não podia saber nunca. Por que ele contou para você?", reclamará Olavo.

Pressionada, Marion explicará que adotou o menino para enganar o marido --já que havia perdido seu bebê na véspera do parto. A ex-promoter ainda confessará que pagou um motorista para confirmar sua versão da história, mas ressaltará que não sabia que a criança era de Antenor.

No meio da discussão, Olavo ainda confessará ter matado Taís (Alessandra Negrini) justamente porque a megera tinha descoberto a verdade sobre Ivan e estava ameaçando expor tudo.

Fim de Ivan

O personagem de Bruno Gagliasso surtará com a revelação e se indignará por não ter desfrutado dos privilégios cabíveis a um herdeiro de Antenor. Fora de si, ele roubará a arma das mãos de Daniel e atirará em Olavo. Mesmo ferido no peito, o vilão conseguirá dar um tiro certeiro no rapaz. "O bastardo. Tinha que ser eu...", balbuciará o mau-caráter, antes de morrer. Já Antenor ficará arrasado ao perder o filho recém-descoberto.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão