Pantanal: Juma expulsa Jove de casa e ordena que ele vá 'cuidar do que é seu'

Na novela Pantanal, exibida pela TV Globo, o romance entre Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) dará uma estremecida nos próximos capítulos. Isso vai ocorrer após o casal se mudar para a fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) e a Marruá não conseguir se adaptar. Ela decide voltar para a vida simples na tapera e deixar o amado para trás.

Jove sentirá falta de Juma e tentará diversas vezes convencer a mulher onça a voltar para a fazenda do pai, mas ela se mostrará irredutível. Em uma última tentativa, Jove voltará à tapera, mas será tratado com frieza por Juma. Na ocasião, a Marruá dirá que, para ficarem juntos, será preciso que Jove aceite morar com ela no local.

“Eu sou um Leôncio! Eu não vim aqui por isso, mas fiquei por causa disso, e por tua causa também, Juma”, dirá o filho de Zé Leôncio, alegando que precisa cuidar dos negócios do pai.

Entretanto, Juma entenderá que Jove considera os negócios do pai mais importantes do que o amor dos dois. “Por minha causa ‘ocê’ não precisava ter ficado, Joventino, porque eu lhe gostava no começo, mas agora ‘ocê’ pode ir embora. E não precisa voltar aqui nunca mais!”, retrucará a Marruá. “Você deve tá brincando!”, responderá Jove, incrédulo. “Eu num ‘tô’ lhe conhecendo. Vai cuidar do que é seu, vai Joventino, porque eu não sou mais sua”, finalizará Juma, deixando Jove arrasado.

A novela Pantanal foi escrita há 30 anos por Benedito Ruy Barbosa e transmitida pela extinta TV Manchete. A trama está sendo adaptada por Bruno Luperi, neto de Benedito, e exibida na Rede Globo.

(*Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)