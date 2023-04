O Rei do Gado: Rafaela confessa estar grávida de Marcos

Para se livrar da suspeita de crime, Rafaela (Glória Pires) faz uma revelação bombástica para Geremias (Raul Cortez) e Tavinho (Guilherme Fontes) após ser pressionada por eles.

Dentre os mistérios e dramas de 'O Rei do Gado', novela em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, a farsante Rafaela Berdinazzi admite ter entregado o revólver do tio para Marcos (Fábio Assunção) matar Doutor Fausto (Jairo Mattos). A falsa sobrinha perdida de Geremias já é suspeita de ter cometido atentado contra o tio enquanto esconde a gravidez de seu grande amor, filho de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes).

VEJA MAIS

Na ocasião, a pilantra usa a revelação para se livrar da culpa de ter protegido o suspeito. “Eu protegi o Marcos até agora porque o filho que eu tô esperando é dele. Eu não vou mais esconder isso”, admite. Indignado, o tio pergunta por que ela fez isso. “Eu fiquei com medo que o senhor renegasse o meu filho por causa do sangue dos Mezenga”, justifica.

Após a confissão, Tavinho continua a questionar a esposa. “Eu queria preservar o nosso casamento. Você pode não acreditar nisso, mas eu aprendi a gostar de você”, dirá Rafaela, deixando o marido sem acreditar,.

“Você deu a minha arma para o maldito matar o Fausto, tá esperando um filho dele, mas porque acusa sua prima (Luana) de ter feito o mesmo?”, questiona Geremias. Convicta em acusar a ex-boia-fria mais uma vez, Rafaela afirma que fez para proteger o tio. “Para proteger o senhor. Tinha mais uma bala naquela arma, não tinha? Ela foi usada contra o senhor”, concluirá.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)