O Rei do Gado: Quem matou o pai de Tavinho? Confira

Entre os diversos mistérios apresentados em O Rei do Gado, novela em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, a morte de Olegário (Rogério Márcico) e Dr. Fausto (Jairo Mattos) é um dos envolvem os personagens da ficção.

Olegário, homem de confiança de Geremias (Raul Cortez) têm um confronto com Dr. Jairo e é morto a sangue frio, deixando os espectadores e personagens na dúvida sobre quem cometeu o crime. Na trama, o tiro dado pelo Dr. Fausto atinge o pai de Tavinho (Guilherme Fontes), que tem o corpo escondido pelo advogado.

Entretanto, a tática do assassino não dá certo, já que Olegário é encontrado pelos funcionários de Geremias, deixando o italiano em choque. Otávio volta para o Brasil em busca do pai e fica devastado ao receber a notícia. Mais tarde, o advogado decide ficar na fazenda para investigar o crime e se casa com a impostora Rafaela (Glória Pires).

Além disso, Olegário é vingado pelo fazendeiro, que mata o Dr. Fausto e surpreende a família ao ser descoberto e revelar a verdadeira identidade de Rafaela. Nos capítulos seguintes da trama, Geremias confessa o crime após ser questionado pela sobrinha.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)